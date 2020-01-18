محافظات

“الحريري” يرفض قرار شركة غرب ووسط الدلتا بتخفيض اشتراكات الطلبة

كتب أحمد سلامة
68

تقدم النائب السكندرى هيثم الحريرى بطلب احاطة عاجل بخصوص قرار شركة غرب ووسط الدلتا خصم الاشتراكات الخاصة بالطلبة والموظفين . ويقول نص الطلب .. لقد صدر تعليمات مؤخراُ للسادة رؤساء القطاعات ومديري عموم المحطات بشأن تخفيض نسب الخصم على اشتراكات كل من ( الطلبة – الموظفين ) ولتصبح كالاتي : اولًا الطلبه – تخفيض الدعم ليصبح ٢٠٪ بدلًا من ٤٠٪ ثانيا الموظفين – تخفيض الدعم ليصبح ٢٠٪ بدلًا من ٣٠٪. وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسره المصريه وتدني الأجور والمرتبات وكذلك تدني القيمة الشرائيه للجنيه المصري – انني أطالب السيد رئيس مجلس الوزراء سرعة إصدار التعليمات للإبقاء علي قيمة التخفيض السابق في اشتراكات ( الطلبه والموظفين ) رأفة بالأسرة المصريه وتقديرًا واحتراما لما تعانيه منذ خمس سنوات وحتي الان.

أحمد سلامة
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق