“الحريري” يرفض قرار شركة غرب ووسط الدلتا بتخفيض اشتراكات الطلبة

تقدم النائب السكندرى هيثم الحريرى بطلب احاطة عاجل بخصوص قرار شركة غرب ووسط الدلتا خصم الاشتراكات الخاصة بالطلبة والموظفين . ويقول نص الطلب .. لقد صدر تعليمات مؤخراُ للسادة رؤساء القطاعات ومديري عموم المحطات بشأن تخفيض نسب الخصم على اشتراكات كل من ( الطلبة – الموظفين ) ولتصبح كالاتي : اولًا الطلبه – تخفيض الدعم ليصبح ٢٠٪ بدلًا من ٤٠٪ ثانيا الموظفين – تخفيض الدعم ليصبح ٢٠٪ بدلًا من ٣٠٪. وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسره المصريه وتدني الأجور والمرتبات وكذلك تدني القيمة الشرائيه للجنيه المصري – انني أطالب السيد رئيس مجلس الوزراء سرعة إصدار التعليمات للإبقاء علي قيمة التخفيض السابق في اشتراكات ( الطلبه والموظفين ) رأفة بالأسرة المصريه وتقديرًا واحتراما لما تعانيه منذ خمس سنوات وحتي الان.