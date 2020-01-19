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“الدواعش والأطماع التركية في سوريا وليبيا”في ندوة منتدى خالد محي الدين بحزب التجمع ..الأربعاء

كتب جريدة الأهالي
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ينظم  منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع  في السادسة مساء الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 ، الندوة الثانية عشرة من سلسلة ندواته تحت عنوان :” الدواعش والأطماع التركية في سوريا وليبيا “..ويتحدث فيها الكاتب الصحفي المتخصص في الحركات الإسلامية الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث ، والأستاذ ثروت الخرباوي الكاتب الصحفي والمحامي بالنقض . ..ويدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي …والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة …تنعقد الندوة في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .

 

جريدة الأهالي
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