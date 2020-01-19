حدث في الأسكندرية :المحافظ يواصل جولاته فى “الأحياء” ..وانهيار منزلين بسبب الامطار

كتب احمد سلامة وشيريهان شكرى:

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيىء والامطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين مما تسبب فى سقوط أجزاء من عقار بحي المنتزه شرق المحافظة وعقار آخر في حي الجمرك.هذا وقد قام الحى بوضع حواجز خشبية حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر بسبب سقوط أجزاء خرسانية من العقار، جاء هذا حسب تعليمات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزة أول، بالتحرك الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.حيث توجهت المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحى إلى مكان الحادث، يرافقها رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، هذا وقد تم وضع حواجز خشبية حول العقار رقم 4 شارع الافاش من شارع ابن سلامة دربالة، يتكون العقار من طابق أرضي و3 طوابق علوية.كما أعلن الجمرك عن سقوط أجزاء من عقار قديم 24 سوق السمك القديم، دون وجود إصابات بشرية، حيث تأثرت أحد العقارات القديمة بمنطقة لنطاق حي الجمرك، بالعوامل الجوية التي تعرضت لها المحافظة من سقوط أمطار ورياح شديدة.

إنهيار

وفي سياق اخر تلقي الحي برئاسة نجوى امين رئيس الحى بلاغ بسقوط أجزاء من العقار، حيث انتقل مهندس المنطقة و إدارة المشروعات وحدة التدخل السريع وتم المعاينة.حيث تبين أن العقار مكون من دور أرضى ودورين وخال من السكان وصادر له قرار إزالة لسطح الأرض وتم تأمين العقار، كما قامت الحماية المدنية بوضع حواجز حول العقار وهذا لتأمين المارة حرصاً على أرواح المواطنين.

المحافظ يواصل جولاته فى الاحياء

من جهة اخرى واصل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية جولاته الميدانية فى مختلف احياء المدينة حيث افقد منطقة بحرى وحى الجمرك وتابع العمل فى اصلاح كوبرى محرم بك الذى انهارت احزاء منه مما تسبب فى شلل مرورى طوال اليومين الماضيين .مطالب بتدخل الشرطة لمنع مكبرات الصوتواثناء جولته جدد بعض المواطنين مطالبهم الى المحافظ بتفعيل قراره الخاص بمصادرة مكبرات الصوت للباعة الجائلين .وكانت وسائل التواصل الاجتماعى قد انتقدت عدم تنفيض القرار حيث قامت احياء الاسكندرية بحملة لمدة يومين فقط صادرت خلالها 60مكبر صوت فقط ثم هدأت الحملة . وطالب المواطنين من خلال الصفحات بتدخل الشرطة فى تنفيذ القرار الذى يحد من تفاقم الظاهرة ويسبب معاناة للمرضى والطلبة خاصة اثناء موسم الامتحانات .