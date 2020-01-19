محافـظ المنوفية يحيل المتسببين بتسريب امتحانات الاعدادية للنيابة الإدارية ..وشكوى من “بركة السبع”

كتب عادل شحتينو

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة المتسببين في تسريب إمتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2020 للنيابة الإدارية للتحقيق وإعمال شئونها وتوقيع أقصي العقوبة ، وكذا إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية ورئيس لجنة توزيع الأسئلة بتلا.



وأفاد المحافظ بأنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات التى تتسبب فى إفساد العملية التعليمية ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه على فعل هذه التجاوزات الغير مقبولة .

كان محافظ المنوفية قد كلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالإنتقال لمديرية التربية والتعليم للتحقق من المعلومات الواردة بشأن تسريب الإمتحانات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، حيث أفادت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بأن وكيل وزارة التربية والتعليم قد أحال المتسبب فى تسريب إمتحان اللغة الإنجليزية المنعقد بتاريخ اليوم للتحقيق وهم مدير عام إدارة تلا التعليمية ومسئول المطبعة السرية بالمديرية ومسئولى مراكز التوزيع بإدارات تلا ومنوف والباجور .

ومن جانبه طمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه سيتم تشديد الرقابة والإجراءات ووضع الضوابط التى تكفل عدم تسريب الإمتحانات ، مؤكداً على رصد المخالفات أولاً بأول وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين حفاظاً على مصالح أبنائه الطلاب.

وكان الطلاب والاهالى قد عبروا عن غضبهم بعد ثبوت تسريب امتحانات اللغة الانجليزية قبل بدء الامتحان صباح اليوم بعدة ساعات وقام الطلاب بشراء الامتحان من امام المدارس والمكتبات بمختلف مدن ومراكز المحافظة بمبالغ تتراوح من20الى50جنيه..وأكد الأهالى ان امتحانات الجبر والحاسب الالى واللغة العربية قد تم تسريبهم أيضا خلال الأيام الماضية..وقد عبر الأهالى عن رفضهم واستياءهم من هذه التسريبات حيث تضيع مجهود الطلاب وأموال الدروس

وعبر عدد من أولياء الأمور عن سخطهم من مسئولى التعليم لعدم قدرتهم على منع هذه التسريبات وعدم اتخاذ آية اجراءات للمتلاعببن..هذا وقد علمت( الأهالى ) انه تم تكليف الموجهين بإعداد امتحانات جديدة للمواد المتبقية من امتحانات الاعدادية وطباعتها فورا وسحب الامتحانات الموجودة واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية المشددة عند الطبع والتوزيع..

تأتى هذه الخطوة الاحترازية من جانب مديرية التعليم بالمحافظة تنفيذا لتعليمات محافظ المنوفية اللواء ابراهيم ابو ليمون بتشديد الرقابة والإجراءات ووضع الضوابط التى تكفل عدم تسريب الإمتحانات وأنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات التى تتسبب فى إفساد العملية التعليمية وتاكيده على رصد المخالفات أولاً بأول وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين حفاظاً على مصالح أبنائه الطلبه،مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه على فعل هذه التجاوزات الغير مقبولة .

وفى سياق مختلف شكى اهالي قرية الدبايبة ببركة السبع من وجود تجمعات لكميات كبيرة من المياه بشارع داير الناحية دون معرفة مصدرها

فتوجه صباح امس المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة يرافقه محمد هنداوي رئيس مجلس مدينة بركة السبع والمهندس محمود عبد الدايم نائب رئيس المركز وعواطف طاحون رئيسة الوحدة المحلية الى قرية الدبايبة التابعة لفرع الشركة ببركة السبع في استجابة سريعة لبحث..وعلى الفور كلف نجيب إدارة القياسات والفاقد بالشركة بالكشف عن التسريب وتتبع مصدر المياه وبالكشف تبين أن المياه المتواجده بالقرية نتيجة عدم نزح الأهالي لبيارات الصرف الصحي وكذلك وجود قطع بخراطيم بيارات التشريب بالقرية ووجه بسرعة حل المشكلة وتغيير خط التشريب ونزح بيارات الاهالي .



وعلى صعيد الفعاليات

شارك المهندس اشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية في فعاليات المؤتمر الأول للتوعية والإرشاد لاستخدام طرق الري الحديثة والمتطورة في سبيل ترشيد المياه . والتي نظمتها الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية وبالتعاون مع نقابة الفلاحين بالمنوفية .ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة المنوفية وقيادتها على المشاركة الفعالة في المؤتمر .كما شهدت أحداث امس تتوج الدكتور مهندس شبل محمد ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية بالفوز بمقعد مصر في المجلس التنفيذي للمكاتب الاستشارية باتحاد المهندسين العرب اكد ا لاهالى المحافظة ان هذا التتويج جاء عرفانا بمكانة المهندسين المصريين والعرب على المستوى العربي والعالمي،وسيعمل على تشجيع تبادل الخبرات وإتاحة المجال للتعاون بين مكاتب ومؤسسات الهندسة الإستشارية العربية بينها وبين مثيلاتها الأجنبية و السعي لتوحيد أسس التصميم والتنفيذ والمواصفات الهندسية في الوطن العربي تمثيل إتحاد المهندسين العرب في مجال الهندسة الإستشارية العربية على النطاق الدولي وتأمين الإتصال اللازم مع الهيئات المماثلة في البلدان الأجنبية وبما ينسجم مع النظام الأساسي و اللوائح الداخلية للإتحاد وضع ميثاق للمارسة المهنية الإستشارية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق لهذا الميثاق و العمل على رفع مهنة الهندسة الاستشارية وتطورها.