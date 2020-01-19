فى كفرالشيخ: توفير 13 ألف فرصة عمل ببرنامج مشروعك بمبلغ 629 مليون جنيه..وحملة مكبرة علي المخابز والأسواق بمطوبس..وازالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالرياض

كتب/ منتصر النجار

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ انه تم تمويل مشروعات الشباب بـ 629 مليون و329 ألف جنيه لتوفير 13 ألف و 95 فرصة عمل وذلك كأهم انجازات برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لافتاً أن إجمالي المشروعات المقدمة بلغت 6672 مشروع، حيث تم تمويل 5615 مشروع بإجمالي بـ 629 مليون و329 ألف جنيه، لتوفير 13 ألف و 95 فرصة عمل بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي 202 مشروع تحت الدراسة في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة ودراسات السوق وجودة المنتج ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات

حملة مكبرة علي المخابز والأسواق بمطوبس

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ الحملات المكبرة للتفتيش والرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على الأسواق في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة لضبط الاسعار ومحاربة الغلاء، ومتابعة سير العمل بها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ تم متابعة استمرار الحملات المكبرة لتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق بمطوبس تحت إشراف استفتاح ابو ابراهيم رئيس مركز ومدينة مطوبس حيث تم عمل حملة مرور مكبرة علي المخابز والأسواق لضمان صلاحية الأطعمة الموجودة وضبط وأحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطوبس والطب البيطرى والصحة والتموين وقد أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر للمخابز و10 محاضر متنوعة وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين..وتأتى هذه الحملات فى إطار الحفاظ على الصحة العامة والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار ولتعميم فكرة المراقبة على الأسواق بنطاق المركز والمدينة والمتابعة المستمرة على المنشآت الخدمية والأهلية وتوفير الدعم الكامل للمواطنين

ازالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالرياض

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم التصدى وإزالة حالات تعدى على الأرض الزراعية في المهد بالرياض تحت اشراف المهندس أحمد الشناوى رئيس مركز ومدينة الرياض حيث تم التصدى وإزالة حالة تعدى علي الأرض الزراعية في المهد علي الرافد الدولى عباره عن سور بارتفاع 120 سم وطول 300 م تقريباً وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ومازالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء.

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين والتعديات على الطرق العامة بدسوق

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ استمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع رجال أمن كفرالشيخ.وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ تم عمل حملة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين وإشغالات المحلات والتعديات على الطرق العامة بدسوق تحت إشراف اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، حيث تم عمل حملة لرفع كافة الإشغالات بالمدينة بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ وقوة من شرطة المرافق والأمن وقسم الإشغالات ولجنة تنفيذ قرارات الغلق والمخالفات والكهرباء وتم عمل حملة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين وإشغالات المحلات وتجاوزات التراخيص المخالفة بشوارع المدينة، وذلك لإعادة الانضباط بالشارع الدسوقى على جميع المستويات والتى تستهدف رفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء واحترام القانون ومواجهة جميع أشكال الانفلات واستعادة الوجه الحضارى للشارع الدسوقى.وقد أسفرت الحملة عن إجمالى 598 مخالفة من بينها 12 قرار غلق إدارى و25 محضر، و25 محضر نظافة، و308 اشغال تم رفعه، و181 مضبوطات متنوعة، و12 نقل بطىء، و35 ازالة اعلانات ومازالت الحملة مستمرة بأوقات مختلفة لتحقيق الانضباط بالشارع

الحملات مستمرة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ومراقبة الاسواق والجزارين بمراكز المحافظة

اكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ بدور مديرية الطب البيطرى على جميع مراكز المحافظةوذلك من خلال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2020 انه تم تحصين 201707 حيوان ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من بينها 132152 أبقار و60925 جاموس و8630 أغنام وماعز وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية ومراقبة الأسواق والجزارين حفاظ على الصحة العامة للمواطنين.وأشارالدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل وكيل الوزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ والدكتورة كاميليا عوض الله مدير إدارة الدواجن بأن إجمالي الطيور المعالجة 7170 طائر وبلغ إجمالى الطيور المحصنة ضد الأمراض الوبائية 27790 طائر كما تم التحصين ضد انفلونزا الطيور سواء بأجر أو بؤر أو حضانات بإجمالى7850 طائر وبلغ عدد مأموريات التقصى ٣ مأموريات حيث تم زيارة 300 منزلاً فضلاً عن تطهير 10 أسواق وتطهير ٣ رياشات بالإضافة الى عمل ٤ ندوات إرشادية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وإستمرارآ للجهود المبذولة للحفاظ علي الصحه العامه للمواطنين بناءآ على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ود/ عبدالحكيم ابواسماعيل،ووكيل وزارة الطب البيطرى بكفر الشيخ ود/ خالد البراوى مدير عام الصحه العامه والمجازر ود/ أسامه عوض مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تشكلت حمله برئاسة أحمد إسماعيل رئيس مجلس مركز ومدينة بيلا ود/ عزه شحاته مدير الإداره البيطريه ببيلا وعضوية كلآ من

د/ رامى سلامه رئيس قسم الصحه العامه والتفتيش على اللحوم والمجازر ببيلا،ومحمد البيلى عضو بجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ برئاسة رجب نايل مدير جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ،اسفرت الحمله عن ضبط ٤٠ كيلوجرام لحوم بلديه مذبوحه خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزاره وتم تحرير محضر جنح أمن دوله طوارئ مركز شرطة بيلا ضبط ذبيحه ضأن كامله تزن ٢٠ كيلوجرام مذبوحه خارج المجازر الحكومية بأحد المطاعم وتم تحرير محضر جنح أمن دوله طوارى مركز شرطة بيلا تم التنبيه على جميع محلات الجزاره التى تم المرور عليها اثناء الحمله بالالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية حرصآ على سلامة المواطنين وتوفير غذاء أمن لهم وتجنبآ للمسائلة القانونية

محافظ كفرالشيخ :لن أسمح بالتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها من المهد ومحاسبةالمقصرين

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ فى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة على استمرار مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها من المهد واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل..



وكلف محافظ كفرالشيخ بالإعداد للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن والقرى وبمختلف جهات الولاية لاستكمال استرداد أراضى الدولة واستعادة حق الشعب ومواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد وان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى(( حق الشعب )) وعودة آخر شبر من أملاك الدولة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة..كما كلف محافظ كفرالشيخ، بحصر التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة كما سيتم إدراج المرفوضين من لجان التقنين وغير المتقدمين وغير الجادين في التقنين مشيراً أن المحافظة تولى إهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد..وكلف محافظ كفرالشيخ بتفويض رؤساء المراكز والمدن في إصدار قرارات الإزالة وتنفيذ الإزالات من المهد ومصادرة المعدات والخامات والمواد المستخدمة في مخالفات البناء والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع قائلاً انه غير مسموح بالفساد وسيتم محاسبة