خفايا علاقة ” سليمانى” بمنظمة “التوحيد” التركية.

تم اتهام سبعة عشر تركياً بتأسيس وإدارة منظمة التوحيد غير الشرعية, وكذلك منظمة إرهابية في تركيا تابعة لقوة القدس الإيرانية, زعمت لائحة الاتهام أن المتهمين تلقوا تدريبات في معسكرات عسكرية في إيران وكانوا يعملون تحت قيادة سافاما، ووزارة الاستخبارات الإيرانية، وقوة القدس، وهي وحدة في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) متخصصة في الحرب العسكرية والعسكرية غير التقليدية وعمليات المخابرات.

وظهر إسم “قاسم سليماني” في لائحة الاتهام إلى جانب المسؤولين الإيرانيين الآخرين، وذكر أنه قائد قوة القدس، التي كان لها قسم خاص للعمليات في تركيا, اتُهمت ” قوة القدس” ليس بالمساعدة والتحريض فحسب بل بتقديم الدعم اللوجستي للمدعى عليهم في تأسيس شركات وجمعيات مزيفة, وكذلك المجلات من أجل إخفاء أنشطتهم.

ووفقًا لحكم محكمة أنقرة في عام 2002 م، اتُهم المتهمون بإنشاء وتشغيل منظمة “التوحيد للسلام” الإرهابية غير القانونية وكذلك الجماعة الإرهابية المرتبطة بقوة القدس, وفي مبرر قرارها، ذكرت المحكمة في وقت لاحق أن إيران قد استخدمت الإرهاب كأداة في علاقاتها الخارجية مع تركيا, ومع ذلك لم يتم توجيه الاتهام إلى أي من المسؤولين الإيرانيين في ذلك الوقت, على الرغم من أن أدوارهم المزعومة في الجرائم قد تم الكشف عنها، بالنظر إلى أن تركيا سعت إلى تجنب إثارة التوتر في العلاقات الثنائية مع إيران وفقًا للمراقبين السياسيين في ذلك الوقت.

أُلغيت إدانات بعض المتهمين مرتين، لكن في كل إعادة محاكمة أُدينوا بتهم مماثلة, ثم أخيرًا أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات في 31 مارس 2014 م, وفي خطوة غير متوقعة، قررت محكمة في أنقرة في عام 2017 م أنه كان هناك انتهاك “للحق في محاكمة عادلة ضمن نطاق المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة 36 من الدستور” وحكمت بإعادة محاكمة العديد من المشتبه بهم, والأفراد الذين حُكم عليهم بالسجن المؤبد هم الذين كانوا وراء القضبان، بينما تم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم الآخرين في وقت مبكر أو قضوا وقتهم.

في غضون ذلك ، اكتشفت الشرطة التركية في عام 2010 م أنه قد تم إعادة تنشيط نشطاء توحيد السلام وقوة القدس, وكشف التحقيق عن شبكة تجسس متطورة يديرها عملاء أتراك وإيرانيون، بعضها تحت غطاء مهمة دبلوماسية في السفارة الإيرانية أو قنصلياتها, كما وضعت الشرطة عمق ومدى التسلل في المؤسسات التركية.

ومع ذلك فقد تم سجن العديد من المحققين في قسم الشرطة وأعضاء السلطة القضائية في عام 2014 م, بسبب إجراء تحقيق سري في قوة القدس عندما تبين أن التحقيق كشف علاقات الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” السرية مع العملاء الإيرانيين بمن فيهم الجنرال “علي إيكير ميركوفيلي”، الذي كان مسؤولاً عن عمليات قوة القدس في تركيا, و زعم أن التحقيق كشف أن رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) “هاكان فيدان” له صلات وثيقة ومشبوهة للغاية بالنظام الإيراني.

في الآونة الأخيرة ، قال “نور الدين شيرين”، أحد المشتبه بهم في لائحة الاتهام التي صدرت عام 2000م، وهو الآن رئيس تحرير تلفزيون “كودوز” الموالي للنظام الإيرانى، “من المدهش أن قاسم سليماني كان له دور فعال في هزيمة محاولة انقلاب ضد أردوغان في 15 يوليو 2016م, لقد فعل سليماني أكثر من أي شخص آخر لتعطيل محاولة الانقلاب, فالرئيس أردوغان يعرف ما فعله سليماني بالنسبة لتركيا في 15 يوليو”.

يزعم بعض النقاد أن عددًا من المدنيين الذين قُتلوا في ليلة محاولة الانقلاب لم يتم إطلاق النار عليهم من قبل الانقلابيين, وقد تبين أن الذخيرة المستخدمة في 15 يوليو لم تكن تابعة للجيش التركي، مما أثار تساؤلات حول العقول الحقيقية وراء جرائم القتل, بالإضافة إلى ذلك لم يتم التحقيق مع الغوغاء الغاضبين الذين قتلوا العديد من الطلاب العسكريين على جسر البوسفور, والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مرسومًا حكوميًا نُشر في 24 ديسمبر 2017 م ينص على أنه بغض النظر عن اللقب الرسمي للشخص، فإن الأفراد الذين تصرفوا “في سياق إلغاء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو ، أو الأعمال الإرهابية أو الأعمال التي ظهرت كمتابعة لأي من هذه, لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جزائية “.