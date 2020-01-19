بالصور ..وزير الاسكان ومحافظ القاهرة يفتتحان المرحلة الثانية لمشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة بدر

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المرحلة الأولى من المرحلة الثانية لمشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة بدر بتكلفة بلغت 1,25 مليار جنيه ، كما قاما بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية لمستحقيها . وأكد المحافظ في كلمته أن مشروع الاسكان الاجتماعي الذي تبنته الدولة منذ عام 2014 يعد مرحلة جديدة لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين إلى جانب التطوير والنهضة الشاملة وتحقيق التنمية المجتمعية في ضوء رؤية مصر 2030 .. مشيرا إلى أن المشروع يلبي احتياجات كافة المستويات والطبقات المختلفة طبقا للاسعار وحجم الدعم المقدم من الدولة لكل وحدة . وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى لمشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة بدر تضم 147 عمارة تتكون من أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالى 3582 وحدة سكنية حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 م2 شاملة كافة المرافق ، أما المرحلة الثانية من المشروع فتشمل عمارات استثمارية وخدمات اجتماعية تضم مسجد وحضانة ومكتب بريد ومركز طبي ومدرسة تعليم أساسي ومنطقة خدمات إدارية ، ومنطقتين للخدمات التجارية ، بالاضافة إلى منطقة خدمات ترفيهية . وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أن التعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان أثمر عن العديد من المشروعات التي تستهدف توفير حياة كريمة وآمنة لطبقات الشعب المختلفة بالحصول على مسكن ملائم وجيد بأسعار مناسبة مثل المرحلة الأولى لمشروع الاسكان الاجتماعي بحي السلام أول والتي ضمت 2472 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 175 مليون جنيه وقد تم تسكينها بالكامل . كما أثمر هذا التعاون في الفترة من عام 2016 حتى عام 2020 عن إقامة مساكن بديلة للعشوائيات في الاسمرات 1 ، 2 ، 3 ، وأهالينا ، والمحروسة 1 ، 2 ضمت 30867 وحدة سكنية بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه تم بالفعل تسكين 19506 وحدة منها . شهد الحفل د . حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الاسكان ، وم . عماد مندور رئيس جهاز مدينة بدر ، د . مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة .