بالصور .. استعدادات “الدلتا للسكر “لاستقبال محصول البنجر من المزارعين

استعدادا لانتاج السكر المحلى من البنجر استعدت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر لموسم البنجر الحالى من خلال الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمصنع الشركة استعدادا لاستلام محصول البنجر من المزارعين اعتبارا من النصف الثانى من شهر فبراير المقبل لبدء انتاج السكر المحلى من البنجر. وقام الدكتور” أحمد أبو اليزيد ” بجولة تفقدية داخل مصنع الشركة بكفر الشيخ للاطمئنان على جاهزية خطوط الانتاج لاستقبال محصول البنجر ،وكذلك توفير مستلزمات عوامل السلامة للعاملين خلال عملية تشغيل المصنع أثناء موسم انتاج السكر من البنجر والمقرر له بداية من النصف الثانى من شهر فبراير المقبل ، كما حرص ” أبو اليزيد ” على حث العاملين على بذل أقصى جهد لنجاح موسم انتاج السكر من البنجر خاصة بعد عمليات التطوير التى شملت خطوط الانتاج على مدار الأسابيع الماضية وهو ما وجد قبولا وارتياح كبير لدى العاملين بالمصنع . وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر فى تصريحات اليوم انه تم الانتهاء من كافة اعمال الصيانة وتجهيز خطوط الانتاج بمصنع الشركة استعدادا لموسم انتاج السكر من البنجر وان كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 الف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اعمال تطوير خطوط الانتاج فى الموسم الماضى ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 20 ألف طن بنجر يوميا ، لافتا الى ان معدل إنتاج طن السكر يقرب من 7 طن بنجر ، ومن المتوقع استلام كميات من البنجر قد تصل الى 2 مليون طن بنجر خلال الموسم . وأوضح ” أبو اليزيد” أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لانتاج السكر المحلى وان الشركة ستعمل على تذليل اى عقبات لتيسير إجراءات توريد البنجر من المزارعين طوال أيام الموسم ،اضافه الى انه يتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزراعين بسعر مدعم وكذلك توفير الاسمدة والمبيدات بأسعار مدعمه ويتم سدادها لأجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه ،كما يتم توفير وسائل نقل البنجر من المزارعين لمصنع الشركة مجانا فى إطار تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة بنجر السكر . كما قام ” أبو اليزيد “بتفقد مزارع أراضى بنجر السكر للاطمئنان على إنتاجية البنجر ، حيث تقوم شركة الدلتا للسكر بتوفير أصناف جيده من التقاوى للمزراعين وكذلك توفير التوعية والاسترشادات الزراعية، كما قام “أبو اليزيد” بحث المزراعين وتشجيعهم على التوسع فى زراعة البنجر فى السنوات المقبلة ،وهو ما لاقى قبولا كبيرا منهم . جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر ، بمحافظة كفر الشيخ العام الماضى بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا بعدما كانت 14 الف طن بنجر ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة ،كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد اكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياة الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعة نتجية صرف هذه المياة بما تحتوية من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياة المصرف التى تصب فيه المياة المعالجة. ويذكر أن شركة الدلتا لبنجر السكر هى كبرى شركات إنتاج بنجر السكر فى الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها على مساحة 105 أفدنة حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة إنتاجية 350 ألف طن وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، وأن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر مثل القصب، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية.