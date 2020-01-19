اشادة بجريدة الأهالى في رسالة ماجستير بكلية التربية جامعة الاسكندرية

كتبت: شيريهان شكري

وافقت كلية التربية بجامعة الإسكندريةعلى منح درجة الماجستير للباحث هانى خميس محمود .وكان موضوع بعنوان « أتجاهات الصحف المصرية حيال بعض قضايا التعليم» والتى تمت مناقشتها بأشراف أستاذ الصحافة المتفرغ كلية إعلام جامعة القاهرة – الدكتورة عواطف محمد إبراهيم، أستاذ علم التربية المتفرغ كلية تربية جامعة الإسكندرية – الدكتور شبل بدران غريب، أستاذ أصول التربية المتفرغ كلية الدراسات العليا للتربيةجامعة القاهرة – الدكتور سامي محمد نصار.وقد تضمنت الرسالة دور بعض الصحف القومية والحزبية ومنها جريدة الأهالي وذكر الباحث في رسالته أن جريدة الاهالي تعتمد أكثر من غيرها على المتخصصين من أساتذة جامعيين و تربوين وخبراء وممارسين، وخاصة من اصحاب الفكر اليساري، لكي يعبروا عن موقف الجريدة اليساري من قضايا التعليم، كما ان صحيفة الاهالي امتازت عن غيرها من الصحف في وضوح الأيديولوجية واعتمدت على كتاب يسارين من حيث الأيديولوجية أمثال: شبل بدران ، حامد عمار، محيا زيتون، كمال نجيب، وكمال مغيث، وغيرهم ، ويأخذ على جريدة الاهالي أنها لم تترك مساحة للرأي الأخر إلا في أضيق الحدود. ومن ناحيته أشادالدكتور شبل بدران بدور الجريدة منذ نشأتها في الاهتما بقضايا التعليم وتطويره وتناول عناوين بض قضايا التعليم التى عرضتها “الاهالى ” خلال السنوات الماضية بقلم خبراء تربيون واساتذة قى الجامعات.