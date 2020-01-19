اعتماد الموازنات التخطيطية لشركتي التعاون ومصر للبترول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اعمال الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول لإعتماد الموازنات التخطيطية للشركات الثلاث للعام المالى 2020/2021. وأكد المهندس طارق الملا خلال اعمال الجمعيات العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير المنتجات البترولية والوقود يحظى بمتابعة مستمرة باعتباره من المجالات الحيوية التي تتصل بالاحتياجات اليومية للمواطنين مؤكدا أنه يعد أولوية لدى الوزارة لافتا الى الاستمرار في رفع كفاءة وتطوير المستودعات والمحطات التابعة للشركتين لتحقيق انسيابية عملية توزيع وتداول الوقود وتلبية الاحتياجات بمنتهى السرعة واليسر، كما شدد على ضرورة مواكبة التطور المستمر في التشغيل ومنظومة الأمن والسلامة بالمستودعات والمحطات وسرعة التوسع في استخدام احدث التطبيقات والتقنيات في مجال الرقابة على التوزيع والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة ارصدة البنزين والسولار بالمحطات ATG وتقنية التتبع GPS كأحد معطيات التحول الرقمي الذي يسهم في تقديم الخدمات بجودة عالية وشفافية واحكام الرقابة بما يؤدي الي سرعة انهاء العمليات وخفض التكاليف ، كما اكد أهمية استمرار الجهود المبذولة لدعم قدرات نشاط تموين السفن بالوقود في الموانىء المصرية والتوسع فيه في ضوء ماتحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة و تحقيق قطاع البترول لنقلة نوعية فيه من خلال الشركتين . واوضح المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول أنها تخطط لتحقيق ايرادات تبلغ اكثر من 60 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021 والذى تهدف خلاله الى بيع حوالى 7ر7 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات ووقود تموين السفن . واشار الى الاستمرار فى خطة العمل الجارية لتطوير مستودعات التوزيع ومحطات التموين والخدمة والتى تم اعتماد استثمارات لها فى موازنة العام المالى المقبل تقدر بنحو 132 مليون جنيه لتطوير المستودعات و 75 مليون جنيه لتطوير محطات التموين وانشاء محطات جديدة لخدمة المواطنين ، موضحاً انه جارى العمل على قدم وساق فى مشروع التطوير الشامل لمستودع مسطرد لمواكبة المواصفات العالمية ، كما تم خلال الفترة الاخيرة تطوير اجمالى 480 محطة على مستوى الجمهورية وفقا لنماذج التطوير المعتمدة بالشركة ، كما تخطط للانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الآلية الذكية لقياس ارصدة خزانات الوقود بالمحطات ATG لتعزيز كفاءة الرقابة على التوزيع والتى تشمل اضافة 141 محطة جديدة الى المحطات التى تم الانتهاء من المنظومة بها فى المرحلة الاولى وعددها 923 محطة ، كما استعرض جهود تعزيز وسائل السلامة والصحة المهنية بمستودعات الشركة على مستوى الجمهورية ودعمها بأنظمة ووسائل حديثة للسلامة والامن الصناعى والوقاية والانذار المبكر لافتا الى التدريب والتأهيل المستمر للعنصر البشرى فى مجال السلامة . و لفت الى استمرار الشركة فى امداد المشروعات القومية والتنموية باحتياجاتها من الوقود والزيوت وفى مقدمتها مشروع المليون ونصف فدان ، كما سيتم التعاقد على امداد مشروع المزارع السمكية باحتياجاته من المنتجات البترولية ، و توقيع بروتوكول يتيح لها استغلال كافة محطات التموين والخدمة بجميع الموانىء البحرية الحدودية والموانىء الجافة ، بالاضافة الى تعاقدها فعليا على ادارة وتشغيل محطات موانىء ابوقير وشرم الشيخ والجونة للصيد ، واشار الي الاستمرار في تطوير اسطول النقل البحري لتموين السفن حيث تم استلام ٣ ناقلات في اطار برنامج توفير ٥ ناقلات جديدة بما ساهم في ارتفاع مبيعات وقود تموين السفن بنسبة ٥٤ ٪ خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ بقيمة ٨٨٤ مليون جنيه. وأوضح المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول أن موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 هي اضخم موازنة في تاريخ الشركة ، وانه من المستهدف لأول مرة تحقيق إيرادات بقيمة 72 مليار جنيه مشيرا الى ان حجم المبيعات المستهدف يبلغ حوالى 8ر8 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات ، وأضاف أنها تخطط لزيادة حجم مبيعاتها من وقود تموين الطائرات الى 1ر1 مليون طن ومن وقود تموين السفن الى 190 الف طن ، كما تستهدف تصدير زيوت المحركات والزيوت صناعية لعدة دول أفريقية تشمل كينيا و رواندا و السودان و أوغندا و نيجيريا خلال موازنة العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه لافتاً الى انها بدأت بالفعل تصدير شحنات من هذه الزيوت إلي كينيا ورواندا وأوغندا خلال النصف الاول من العام المالي الحالي . وأضاف انها تخطط لانشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 محطة قائمة حفاظاً على صدارتها بين شركات تسويق المنتجات البترولية بالسوق المحلى بفضل عدد المحطات التي تمتلكها والبالغ عددها حالياً نحو 1500 محطة ، وأشار الى توسعها مع نهاية ديسمبر الماضى في تسويق بنزين 95 اكسترا بالسوق المحلى في 81 محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورية بدلا من 60 محطة ، ومن المخطط زيادة عدد المحطات التي تقوم بتوزيعه للجمهور بمقدار 60 محطة أخرى خلال العام المالى 20/21 ، و انها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه خلال العام في عدد كبير من المشروعات في مجالات الاحلال والتجديد لأصول الشركة و تعزيز اسطول نقل المنتجات البترولية واسطول ناقلات تموين السفن وتطوير منظومة الامن الصناعى ودعم البنية التحتية بالمستودعات و المضي قدما في استكمال نظام إدارة الأصول والموارد ERP.