“انفينكس” تحصد جائزة العلامة التجارية الأكثر تأثيراً فى الأجيال الشابة

احتفلت انفينكس مصر العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية فى أكثر من 30 سوق ناشئة حول العالم بفوزها بجائزة العلامة التجارية الأكثر تأثيراً فى الأجيال الشابة.

وجاء ذلك عقب استطلاع رأى أجرته مجلة لغة العصر التابعة لمؤسسة الأهرام العريقة، والمتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول أكثر العلامات التجارية تأثيراً فى الشباب المصري.

وبهذه المناسبة أكد أندريا روان مدير العلامة التجارية لـ “INFINIX MOBILE” فى شمال إفريقيا، أن الشباب فى مصر له احتياجات محددة، وهو ما تسعى انفينكس من خلال منتجاتها لتحقيقه لذلك اصبحت أكثر قرباً للشباب.

وقال أندريا: “وجدنا أن الشباب فى مصر يبحث عن التصميم الأنيق والجودة، وبسعر مناسب، حيث أن الشاب لا يستطيع شراء هاتف غالى الثمن وهذا ماتحاول انفينكس أن تقدمه وهو هاتف ذكى يتضمن أحدث تكنولوجيا بسعر جيد، حيث يستطيع المستهلك الحصول على تكنولوجيا أعلى وبسعر أقل وهذا مبدأنا فى انفينكس”.

وعن أهم الخصائص التى يبحث عنها الشباب فى الهاتف الذكى أضاف أندريا: “من واقع خبرتنا فى حوالى 30 سوق نعمل بها من ضمنها مصر لاحظنا أن فئة الشباب والتى تستهدفها انفينكس تركز أولاً على الشاشة وتشمل كاميرا السيلفى لذلك أطلقنا سلسلةS ، والعنصر الثانى مساحة التخزين والذاكرة العشوائية حيث يسعون أن تكون كبيرة حتى يمكنهم فتح أكثر من تطبيق فى ذات الوقت دون أن يؤثر ذلك على سرعة الهاتف، والعنصر الثالث البطارية والتى يجب ان تكون كافية لتحمل الاستخدام اليومي”.

وأوضح مدير العلامة التجارية لانفينكس بشمال إفريقيا، أن فلسفة انفينكس تقوم على جعل مستخدمى انفينكس فى مقدمة مستخدمى أحدث التكنولوجيات حول العالم، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية فى هاتف ذو تصميم أنيق وجذاب لذلك فإن شعار الشركة منذ انطلاقها في 2013 هو المستقبل الآن، فنحن نحاول تحقيق توقعات الأجيال الشابة لتكنولوجيا المستقبل فى هاتف جيد وبسعر مقبول لتمكينهم من تجربة هذه التكنولوجيا الحديثة.

ونحن دائما نعد بذلك لأن هذه هى رسالتنا توصيل أحدث تكنولوجيا للأجيال الشابة مقابل سعر معقول بما يحقق تطلعاتهم للمستقبل.