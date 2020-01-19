ماذا بعد استقالة “دمبلاب” من رئاسة جهاز المخابرات العامة السودانية؟!

تقدم الفريق “أبو بكر دمبلاب” مدير المخابرات العامة في السودان باستقالته, إلى المجلس السيادي الذي يدير شؤون البلاد بشكل مؤقت، بعد رفضه الهجوم على القوات المتمردة التابعة لهيئة العمليات, ونقل الموقع الإخباري السوداني “الأحداث نيوز” عن أن دمبلاب اتفق مع الحكومة على عدم مهاجمة أفراد العمليات الذين أعلنوا تمردهم الأسبوع الماضى، ما دفع مدير المخابرات للاستقالة بعد هجوم قوات الجيش عليهم.

من جانبه قال رئيس المجلس السيادي “عبد الفتاح البرهان”, إن 40 جنديًا في هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات سلموا أنفسهم لقوات الجيش، مشيرًا في الوقت ذاته لدراسة المجلس لاستقالة دمبلاب بعد تقدمه رسميًا بها, وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضى قال “البرهان” إن قوات الجيش نجحت في اقتحام مقر الهيئة وإنهاء التمرد دون جهد، وعادت الأمور إلى نصابها وفُتحت جميع المقرات تحت حماية القوات المسلحة.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء الماضى, إطلاق نار كثيف في فى قاعدتين فى الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة, الذى كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى، واقتحم عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة، وقتل خمسة أشخاص، بينهم جنديان، خلال تصدى الجيش السودانى لحركة “التمرد”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤولين ومصادر طبية، بعدما رفض عناصر هيئة العمليات خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات، وبحسب التصريحات الرسمية، استطاعات القوات المسلحة اقتحام الموقعين وإنهاء التمرد, وسقط خلال هذه الأحداث 5 قتلى بينهم جنديان، فيما تم تعليق السفر عبر مطار الخرطوم لفترة مؤقتة أمس, واتهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق “محمد حمدان دقلو حميدتي” مدير المخابرات السابق “صلاح قوش” بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها البلاد.

وذكر أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية التى أدت للإطاحة بالبشير، إن ثلاثة مدنيين – جميعهم من عائلة واحدة – قتلوا بالرصاص قرب قاعدة لجهاز المخابرات فى جنوب الخرطوم، كما أصيب شاب بجروح، فيما أعيد فتح مطار الخرطوم، الأربعاء، بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار, وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار, ووجه المجلس السيادي السوداني بإعادة هيكلة جهاز المخابرات وحل هيئة العمليات، وذلك في أعقاب اجتماع للمجلس العسكري مساء الخميس الماضي.

وفى وقت سابق أعلن ” البرهان” رئيس مجلس السيادة أن دمبلاب تقدم باستقالته, بعدما تصدى الجيش والدعم السريع، وقال البرهان، فى مقابلة مع التلفزيون الرسمي: “لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتى بها مكتوبة، وهى الآن قيد النظر”, وقال البرهان: “لن نسمح بان يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني”, وأعيد فتح مطار الخرطوم، الأربعاء، بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار عند إحدى القاعدتين على مقربة من المطار, وأعلن “البرهان” قبول استقالة الفريق ” دمبلاب” من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وتعيين الفريق “جمال عبد المجيد” خلفاً له، وذلك بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر فى الجهاز, وقال المجلس إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهورى بعد قبول استقالة الفريق ” دمبلاب” كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة “تمرد” قام بها عناصر فى الجهاز رفضا لخطة لإعادة هيكلته.