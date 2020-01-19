توقعات بارتفاع اسعار النفط العالمي بعد غلق الموانئ وابار النفط شرق وجنوب ليبيا 

قد يتسبب اغلاق الموانئ في شرق ليبيا في ارتفاع الأسعار بمجرد استئناف أسواق النفط العالمية غدا الاثنين ، وتساهم ليبيا بما يعادل 1.1% من الانتاج العالمي للنفط ، وكانت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اعلنت السبت الماضي ، عن حالة “القوة القاهرة” بعد أن تلقت تعليمات من “القيادة العامة” بوقف صادرات النفط من 5 موانئ ” موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، شرقي البلاد “وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 900 ألف برميل يوميا.

ووقف صادرات النفط الذي يشكل مصدر العائدات شبه الوحيد لليبيا، يعتبر مؤشر احتجاج على التدخل التركي في البلاد دعما لحكومة الوفاق الوطني، بحسب قبائل وقوات موالية لحفتر.

واعلن اليوم الاحد عن توقف عمل بعض الابار النفطية في الجنوب الليبي “حقلي الشرارة والفيل ” لتنضم لحقول النفط التي توقفت عن العمل شرق ليبيا وبذلك يكون إجمالي كمية الإمدادات المعطلة إلى أكثر من 1.1 مليون برميل

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في السلع لدى يو.بي.اس “أسعار النفط تميل للارتفاع بسبب انقطاع النفط. ويتوقع محللون ارتفاع اسعار النفط بنسبة 5 % على الأقل عندما تفتح الأسواق للتداول.