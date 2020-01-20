محافظ كفرالشيخ يعلن عن انشاء الشباك الواحد لخدمة المستثمرين بمنطقة مطوبس الصناعية..وزيارة مفاجئة للمستشفى العام .

كتب/ منتصر النجار

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ فتح مكتب لخدمة وحل شكاوى المستثمرين وأصحاب المصانع غداً بمنطقة مطوبس الصناعية

((الشباك الواحد ))لإنهاء معوقات المرافق وإستقبال طلبات المستثمرين من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز وغيرها من الطلبات لتحسين مناخ الإستثمار فضلاً عن سرعة تشغيل فروع للبنوك بمنطقة مطوبس الصناعية لخدمة المستثمرين مع التشغيل الجزئى لمجمع خدمات المنطقة الصناعية مؤكداً على رعاية شباب وصغار المستثمرين وحل مشاكلهم

وتم خلال الاجتماع الذى عقد بقاعة المؤاتمرات بالمنطقة الصناعية بمطوبس فى حضورالمهتدس استفتاح على ابوابراهيم رئيس مركز ومدينة مطوبس استعراض موقف عدد من المشروعات بمناطق المحافظة الصناعية مطوبس بلطيم حيث اقيمت منطقة بلطيم الصناعية على مساحة 114 فداناً وتضم 105 مصنعاً متنوع الأنشطة كما تقام منطقة مطوبس الصناعية على مساحة 1660 فدان تم انشاء 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فداناً بجانب الموافقة على تخصيص 90 قطعة أراضى بالمنطقة الصناعية لتصل عدد المشروعات بها الى 146 مشروعاً صناعياً متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك والمنتجات الغذائية والألبان وجارى حاليا انهاء اجراءات تخصيص 57 قطعة اراضى لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

ولفت محافظ كفرالشيخ الى عقد الإجتماع القادم لمجلس ادارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم موضحاً أن التعليم الفنى مكون أساسى ورئيسى فى تنمية المناطق الصناعية وتطبيق التعليم والتدريب المزدوج لربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والإنتاج، لثقل مهارات طلاب التعليم الفنى وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع فى آن واحد، لتعظيم سياسة العمل والإنتاج وإحداث تنمية حقيقية بالمجتمع

وقد دعا محافظ كفر الشيخ المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمطوبس لتشغيل الشباب والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى لافتا أنها منطقة صناعية تتمتع بمميزات تنافسية للاستثمار حيث تقع على الطريق الدولى الساحلى مباشرة وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحرى، ومحطة كهرباء البرلس، وتقع بمنطقة عمالة مدربة على جميع الصناعات، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ جيد بقربها من البحر المتوسط بمترات وبها كورنيش ترفيهى وعلاجى لافتاً ان محافظة كفرالشيخ تتمتع بالعديد من مقومات الإستثمار وأهمها موقعها الجغرافى المتميز

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ والمهندس استفتاح علي ابو ابراهيم رئيس مركز ومدينة مطوبس وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس عاصم القطان وكيل وزارة الكهرباءوالمهندس محمد الشيخ مدير عام مديرية الطرق والمهندس حاتم بسيوني مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفر الشيخ والدكتور عصام الشافعى مدير إدارة الاستثمار والكيميائي فايد الشاملي مدير عام البيئة والمحاسب مختار طه مدير عام حسابات المحافظة وعادل البزاوي مدير الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس قدرى ناصر رئيس الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء والمحاسب عبدالرحمن شوشان مدير منطقة مطوبس الصناعية ومحمد حلاوة مدير منطقة بلطيم الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بلطيم مطوبس وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات المصانع وعدد من القيادات التنفيذية

محافظ كفرالشيخ يناقش قرارات مجلس ادارة جهاز تنمية المناطق الصناعية بمطوبس وبلطيم

فى سابقة هى الأولى فى تاريخ المحافظة اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يجتمع بالمستثمرين ويستمع لمشاكلهم فى المصانع، لإيجاد حلول واقعية لها، ويناقش قرارات مجلس ادارة جهاز تنمية المناطق الصناعية ببلطيم ومطوبس برئاسة المنطقة الصناعية بمطوبس ويصدر عدد من القرارات الهامة لخدمة الإستثمار ورعاية شباب المستثمرين، بهدف تنمية المناطق الصناعية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد الوطنى

قال محافظ كفرالشيخ انه سيتم حصر جميع المصانع العاملة بمنطقة مطوبس الصناعية خلال أسبوع وتشكيل لجنة تضم مياه الشرب والصرف الصحى والصحة، والكهرباء، والطرق، والغاز، والإتصالات، والمناطق الصناعية وممثلى المصانع العاملة بمطوبس لمراجعة انظمة المعالجة طبقاً للإشتراطات الفنية والبيئية بهذه المصانع، وإعطاء مهلة زمنية محددة لتلك المصانع لتوفيق أوضاعها البيئية فى مياه الصرف الصناعى إن وجدت مع تشغيل محطة معالجة منطقة مطوبس الصناعية جزئياً خلال أيام ورفع قدرتها من 500 م3/ يوم إلي 1000م3/ يوم لاستيعاب التوسعات بمنطقة مطوبس الصناعية مع دراسة ضم منطقة مطوبس الصناعية الى محطة مياه الصرف ببرج مغيزل التى يمولها الإتحاد الأوروبى بقدرة 15 ألف م3/ يوم والتى سيتم الإنتهاء منها خلال عامين لافتاً الى وضع دراسة لتوصيل الغاز الطبيعى الى المصانع بمنطقة مطوبس الصناعية

زيارة مفاجئة للمستشفى العام بكفر الشيخ للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين

فاجأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بزيارته المستشفي العام للاطمئنان علي مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وكفاءة تشغيل ماكينات الغسيل الكلوى حيث تفقد قسم عناية المركزة بالمستشفى بقوة تشغيل 17 سرير منهم 9 سرير أساسى بالاضافة إلي 7 أسرًة ما بعد القسطرة وسرير غرفة عزل و5 أجهزة تنفس صناعى و17 مونيتور والتى تتضمن توافر أعلى مستوى للخدمة الصحية وتفقد محافظ كفرالشيخ قسم حضانات الأطفال بمستشفي كفرالشيخ العام ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة للأطفال والذى يضم 34 حضاناً ومنهم 18 حضان أساسى و16 احتياطى بالاضافة إلي 14 جهاز تنفس منهم 12 أساسى

و2 احتياطى مشدداً على رفع مستوى المنظومة الطبية

كلف محافظ كفرالشيخ بتكثيف المرور والمتابعة لأقسام مستشفي كفرالشيخ العام مع التأكيد علي توافر المستلزمات والأدوات الطبية لضمان توفير الخدمة الصحية طبقاً للاحتياج المطلوب

كما تفقد محافظ كفرالشيخ وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفرالشيخ العام وذلك للإطمئنان على توافر المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوى وسير العمل بوحدة الغسيل الكلوى وتوفير الرعاية الطبية لمرضى الغسيل الكلوى، والتى تضم 42 ماكينة غسيل كلوى منها 17 ايجابى و22 سلبى و 2 طوارئ و 3 فيرس C وموزعة على 3 شيفتات بالاضافة إلي 14 ماكينة غسيل كلوى احتياطى

شدد محافظ كفرالشيخ علي توفير فلاتر ماكينات الغسيل الكلوى بالمقاسات المناسبة طبقاً لاحتياجات المرضى حيث قام بالاطلاع على صرفيات الفلاتر وأخر صرفية مع مراجعة مواعيد صيانة ماكينات الغسيل الكلوى وتقارير التشغيل مؤكداً

على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية ورفع الرعاية الصحية المقدمة للمرضى مع الاهتمام بهم ورعايتهم

محافظ كفرالشيخ يناقش 50شكوى في لقاء المواطنين

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ50 شكوى وطلباً للمواطنين في اللقاء الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في اطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين لموافقة علي صرف علاج ومساعدة مالية، بالإضافة الى طلبات إعانات مالية ومساعدات طبية وطلبات علاج على نفقة الدولة

وبحث محافظ كفرالشيخ عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً، وبخاصة شكاوي وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يولي لها إهتماماً كبيراً، مشدداً برعايتهم وحسن معاملتهم، لافتاً أنه تم تخصيص يوم الاثنين لشكاوي التعليم، والثلاثاء لشكاوي الصحة والأربعاء لشكاوي الوحدات المحلية، والخميس لذوى الإحتياجات الخاصة، والشكاوي المتنوعة

أكد محافظ كفرالشيخ إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى وكان محافظ كفرالشيخ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم جدير بالذكر

أن محافظ كفرالشيخ كلف بعقد لقاء المواطنين إسبوعياً بالمراكز والمدن وتخصيص يوم 15 و30 من كل شهر الساعة الواحدة ظهراً للقاء المواطنين بديوان عام المحافظة وتخصيص يوم الخميس اسبوعياً لشكاوى ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية فيما يهيب المواطنين عدم التقدم بشكاوى كيدية لتجنب المسائلة القانونية ولإعطاء فرصة للعمل الجاد

محافظ كفرالشيخ يتفقد لوحة توزيع كهرباء منطقة مطوبس الصناعية

بقدرة 24 ميجاوات بتكلفة 45 مليون جنيه

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ لوحة توزيع كهرباء منطقة مطوبس الصناعية بقدرة 24 ميجاوات بتكلفة 45 مليون جنيه وذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمحاسب استفتاح علي ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس وهاني يوسف، رئيس مدينة بلطيم، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، والدكتور عصام الشافعي، والكيميائي فايد الشاملي مدير عام البيئة والمحاسب مختار طه مدير عام حسابات المحافظة وعادل البزاوي مدير الشئون القانونية والمحاسب عبدالرحمن شوشان مدير منطقة مطوبس الصناعية ومحمد حلاوة مدير منطقة بلطيم الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بلطيم- مطوبس، وعدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات المصانع وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفرالشيخ يتجول بـ ” الطرمبة ” فى شوارع قرية كفرابراهيم بدسوق واجتماع عاجل لحل مشكلة مخلفات الأمطار والصرف الصحى

قام اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بزيارة مفاجئة بعد استغاثة من اهالى قرية كفرابراهيم التابعة لمركز دسوق مرتدياً حذاء شتوى ” طرمبة ” لمعاينة شوارع القرية وبحث مشكلة الصرف الصحى بالقرية ميدانياً وسط سقوط الأمطار والتقى المحافظ واللواء خالد مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق باهالى القرية واستمع الى مشاكلهم

وحرص محافظ كفرالشيخ على التجول فى شوارع القرية فى مياه الشتاء على الفور قرر محافظ كفر الشيخ، عقد اجتماع عاجل مساء اليوم برئاسته بديوان عام المحافظة بحضور ممثلى مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق والجهات المعنية وممثلين عن أهالى القرية لإيجاد الحل العاجل لمشكلة تراكم مياه الأمطار ومعوقات مشروع الصرف الصحى بالقرية حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بها آفاق 2020 والذى يعد من أهم مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية للمواطنين التى تدعمها الدولةليحل محل مشروع الصرف الصحى القديم بالقرية خفض منسوب داعياً أهالى قرية ” كفرابراهيم ” الى التعاون مع الجهات التنفيذية لحل هذه المشكلة.