اليوم ..رئيس مجلس الوزراء في أسوان وصرف تعويضات لأهالي النوبة

يشهد الدكتورمصطفى مدبولىً رئيس مجلس الوزراء اليوم احتفالية فىً مدينه أسوان بحضور عدد من الوزراء وذلك لتسليم تعويضات اقرتها الحكومة لاهالي النوبة.. وتأتى الاحتفالية بعد ان انتهت الحكومة والوزارات المعنية من التوصل الى نتائج أعمال لجان تلقى رغبات أبناء النوبة على مدار العام الماضى حيث وصل عدد المتقدمين إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين 11 ألف و 716 مستحق وذلك بنسبة 55 % وخاصة أنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد، كما شملت 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجاناً فى 15 منطقة بمدينة أسوان ، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية ، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقاً للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن