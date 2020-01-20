حزب التجمع :مؤتمر برلين انتصر للرؤية المصرية..وندعم الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب

تحت عنوان :”مؤتمر برلين انتصر للرؤية المصرية..وندعم الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب*” ،أصدر حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر برئاسة النائب سيد عبدالعال اليوم الإثنين البيان التالي :”انتهى مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الليبية، منتصرًا للرؤية المصرية الداعية لوقف التدخل العسكري والتدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا. إعلان برلين جاء في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي كان يهدد بالتدخل العسكري المباشر، واستغل فترة الهدنة في إرسال عسكريين أتراك ومعدات حربية إلى طرابلس، إلى جانب حوالي 3000 مرتزق سوري.

قطع المؤتمر الطريق على الواهم بحلم الخلافة العثمانية، إلا أنه لم يضع حلًا للقضية الليبية، واتخذ قرارًا بتشكيل لجان سياسية وعسكرية تكون مهمتها إجراء مفاوضات بين الجيش الوطني الليبي وحكومة السراج غير الشرعية المدعومة من الميلشيات الإرهابية، للتوصل إلى وقف إطلاق نار، ثم حل سياسي للأزمة.

إننا في حزب التجمع، وإذ نرحب بقرار منع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، إلا أننا نشكك في نية النظام التركي في الالتزام به، خاصة أنه لم يلتزم به في السابق، وخاصة أن له سوابق في التدخل العسكري في سوريا والعراق وقتل الشعبين السوري والعراقي، وكذلك المصري بدعمه للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سيناء، وكذلك لكونه لم يعلن حتى الآن عن سحب القوات والمعدات وميلشيات المرتزقة التي سبق له أن أرسلها في طرابلس مستغلًا الهدنة.

كما نؤكد، على موقفنا الثابت والداعم للجيش العربي الليبي في مواجهة الميلشيات المسلحة واستعادة الدولة والسيادة على كامل التراب الليبي، وكذلك على موقفنا الثابت والداعم للدولة المصرية في اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

ويدعو حزب التجمع، كافة القوى والأحزاب السياسية لتشكيل جبهة شعبية للتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمعنوي لجيشها وبرلمانها الشعبي المنتخب.”