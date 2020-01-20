بيان رسمي :الناتج المحلي يتجاوز الـ6 تريليونات جنيه للمرة الأولى في تاريخ البلاد

أعلن وزير المالية محمد معيط، أن إجمالي الناتج المحلي لمصر، قد تجاوز حاجز الـ6 تريليونات جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد.وأشار بيان وزير المالية إلى أن ناتج البلاد وصل بسعر السوق الجاري إلى نحو 5.322 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق مقابل 4.437 تريليون جنيه في عام 2017-2018.وأضاف محمد معيط أن إجمالي الإيرادات الضريبية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 304 مليارات جنيه، مضيفا أن الإيرادات غير الضريبية حققت ارتفاعا لتسجل 85.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.وأوضح أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 30.5 مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة 53.8 مليار في الفترة نفسها من عام 2015/2016 المالي.وأشار الوزير المصري إلى أن بلاده نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6.2٪ في النصف الأول من العام المالي 2015/2016 إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ6 تريليونات جنيه.

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بيان النصف الأول بعد مراجعة الوزير