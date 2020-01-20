صندوق مصر السيادي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أجنبية كبرى

وقع صندوق مصر السیادي وأكتیس، شركة الإستثمار المباشر الرائدةفي الأسواق الناشئة والتي تتخذ من لندن مقرا لھا، مذكرة تفاھم للتعاون الإستراتیجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.

وتمت عملیة التوقیع خلال قمة الاستثمار البریطانیة – الأفریقیة بحضور الدكتورة ھالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة في مصر والیزابیث تروس وزیرة الدولة للتجارة الدولیة ورئیس مجلس التجارة ووزیرة شئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.

وتضع مذكرة التفاھم أساسا لبروتوكول تعاون بین المؤسستین المالیتین الرائدتین للشراكة في عدة مجالات رئیسیة أبرزھا الطاقة والبنیة التحتیة، كما تدعم بشكل مباشر ھدف صندوق مصر السیادي لجذب وتوجیھ الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحیویة في الاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرین الأجانب في فرص ذات قیمة مضافة عالیة تساھم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصریة.

وتلقى قمة الاستثمار البریطانیة – الأفریقیة، والمنعقدة حالیا في لندن، الضوء على أھمیة الاستثمار المستقبلي في إفریقیا بالنسبة للمملكة المتحدة وأكتیس، والتي تتمتع بمكانة فریدة للشراكة مع صندوق مصر السیادي.

وتتمتع أكتیس بسجل حافل للغایة في مجال الاستثمار في مصر، كما أنھا واحدة من أبرز المستثمرین عالمیا والرائدة في مجال الطاقة والبنیة التحتیة، حیث قامت بالاستثمار في بناء وتملك وإدارة 116 مشروعا للطاقة في افریقیا وأمریكا اللاتینیة وآسیا.

وقالت الدكتورة ھالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة ورئیس مجلس إدارة صندوق مصر السیادي، ان ھذه الاتفاقیة تؤكد على ما یتمتع بھ صندوق مصر السیادي من جاذبیة للاستثمار، فھو یعد شریكا أساسیا للاستثمار في مصر نظرا لما یتمتع بھ من نظام استثماري مرن فضلا عن قدرتھ الكبیرة على التواصل مع أجھزة الدولة المختلفة بما یرفع القیمة المضافة لأصول الدولة المصریة وینمى القطاعات ذات الأھمیة الاستراتیجیة للاقتصاد المصري، بما یحقق أھداف استراتیجیة التنمیة المستدامة رؤیة مصر 2030 التي تشرف وزارة التخطیط على تحدیثھا ومتابعة تنفیذ أھدافھا.

وقالت وزیرة الدولة للتجارة الیزابیث تروس اننا سعداء بتوقیع مذكرة التفاھم الیوم بین شركة أكتیس وصندوق مصر السیادي، وستدعم ھذه الاتفاقیة الھامة التوسع في مجالات الطاقة وتعتبر مرحلة جدیدة للاستثمارات البریطانیة ذات الاستدامة والجودة العالیة في أسواق ھامة مثل مصر، وفى ظل نمو التجارة والفرص الاستثماریة بین دول افریقیا بشكل لم یسبق لھ مثیل فانھ من الرائع رؤیة العدید من الشركات البریطانیة تفتح المجال للتجارة والاستثمار في المنطقة لدفع النمو وخلق فرص عمل ودعم البنیة التحتیة.

وأعرب السید أیمن سلیمان، الرئیس التنفیذي لصندوق مصر السیادي عن سعادتھ بتوقیع بروتوكول الشراكة مع أكتیس، مؤكدا أن ھذه الاتفاقیة تعكس الدور الرئیسي لصندوق مصر السیادي لإطلاق وتعزیز الشراكات مع المستثمرین في القطاعات ذات الأھمیة القصوى لمصر، عبر إقامة شراكات مع مستثمرین ذو مصداقیة مرتفعة یمتلكون خبرة طویلة الأجل، یتم توجیھا مع الاستثمار في القطاعات المستھدفة.

وأعرب سلیمان عن تطلعھ للبناء على مذكرة التفاھم ھذه والإسراع في التعاون مع شركة اكتیس، وكانت شركة أكتیس قد قدمت لصندوق مصر السیادي عرض للمساھمة في الاستثمار في واحدة من محطات تولید الكھرباء الثلاث التي أنشأتھا شركة سیمنس الألمانیة في مصر بقدرة 4.8 جیجاوات، صاحبھ عروض تمویلیة من عدة مؤسسات تمویل دولیة لدعم الاستثمارات في مصر وذلك باعتبار الصندوق احد الأطراف المھتمة بالاستثمار في شركات الكھرباء السابق ذكرھا. وتتولى الشركة القابضة للكھرباء إدارة عملیة طرح الاستثمار في المحطات الثلاثة ویتوقع الإعلان عن المستشار المالي لعملیة الطرح قریبا والتي ابدى عدة مستثمرین اھتمامھم بالمشاركة بھا. وسیقوم الصندوق بالمشاركة الاستثماریة مع المستثمر الفائز بالطرح.

وأعتبر الرئیس التنفیذي لصندوق مصر السیادي عرض شركة أكتیس علامة قویة تعكس اھتمامھا بتوسیع استثماراتھا في مصر متطلعا لأن تكون خطوة محفزة لمزید من الشراكات.

ومن جانبھ قال الدكتور شریف الخولي، الشریك في أكتیس والمدیر الإقلیمي للشرق الأوسط وشمال افریقیا، ان أكتیس تتمتع بتاریخ طویل من الاستثمار عبر أنحاء افریقیا في عدة قطاعات منھا الطاقة والتعلیم والخدمات الاستھلاكیة والمالیة والرعایة الصحیة، مضیفا أن أكتیس أنجزت في مجال الطاقة 23 مشرو ًعا في إفریقیا حتى الآن بقدرة 4 جیجاوات، وتبلغ استثماراتھا الحالیة بالقارة الأفریقیة أكثر من ملیار دولار أمریكي.

وأضاف الخولي أن مصر تعد واحدة من أكبر وأھم أسواق أكتیس، ولم تكن مذكرة التفاھم ھذه ممكنة لولا قدرة الشركة الھائلة في قطاع الطاقة العالمي وخبرتنا العمیقة في مصر، معربا عن تطلعھ للاستفادة من ھذا الزخم والتعاون مع صندوق مصر السیادي لتحقیق استفادة مشتركة للطرفین.

وتشمل محفظة أكتیس بقطاع الطاقة في إفریقیا حالیًا شركة لیكیلا ”Lekela “ بقدرة 1 جیجا وات من طاقة الریاح في مصر والسنغال وجنوب أفریقیا ، كما تمتلك شركة أزورا “Azura ” الشركة الرائدة عالمیا في عملیات تولید وبیع الكھرباء بشكل مستقل في نیجیریا والسنغال وموزمبیق، كما تضم المحفظة كذلك شركة بیوثرم “Biotherm ” منصة لطاقة الریاح والطاقة الشمسیة في افریقیا والتي تضم أكبر مزرعة للریاح في كینیا، وشركة إنیو “Eneo “وھي شركة للمرافق في الكامیرون