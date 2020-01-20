بالصور والمستندات ..قرارات فصل ومجلس إدارة جديد في إجتماع الجمعية العمومية للنقل والمواصلات

قررت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها ،برئاسة رجب السواحلي ،فصل الأمين العام للنقابة عمرو الشحات جاد الرب ،ومساعد أمين الصندوق عصام إبراهيم محمود ،وأمين الصندوق محمد سيد فتح الباب ،وكذلك فصل اللجان النقابية التي لم لم تسدد الإشتراك الشهر للنقابة العامة طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 2013 لسنة 2017 ،وهي لجان بني سويف،واسيوط ،والقليوبية ،والبحر الأحمر ،والقاهرة الكبرى ،واللجنة النقابية للعاملين بالأجرة والمواصلات بمحافظة القليوبية .جاء ذلك خلال إنعقاد الجمعية العمومية والسنوية للنقابة العامة بفندق بيراميز صباح اليوم الإثنين 20-1-2020 ،والتي حضرها اللواء بهاء الدين حسن مساعد اول وزير الداخلية سابقا ،والمستشار القانوني للنقابة العامة ،والنائب طلعت خليل عن دائرة السويس ،والقيادي بحزب المحافظين ،والنائب فايز ابو خضرة عن دائرة بلبيس شرقية ،وكذلك هيثم الدهان ممثلا عن وزير القوى العاملة والمستشار القانوني للوزارة ،وكمال ابو عيطة وزير القوى العاملة الاسبق ،وشارك ايضا بعض النقابيين القدامى ..

وقال رئيس النقابة العامة رجب السواحلي ان الجمعية العمومية قررت ايضا ضم اللجان الجدد التي تم تأسيسها ،وهي لجان المنوفية والشرقية ،والبحيرة ،والجيزة ،ودمياط ،واضاف انه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنقابة العامة .”مرفق صورة منه”

واكد السواحلي ان النقاشات التي دارت خلال الاجتماع تمثلت في أهمية دور النقابات العمالية في خدمة العمال من أجل الاستقرار والتنمية ،واقامة الانشطة والمشروعات التي تخدم العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي ..