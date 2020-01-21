ضبط تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص سرقة دراجات نارية بأسلوب “المغافلة”
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (3 عاطلين –”لهم معلومات جنائية” – جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب “المغافلة” بنطاق محافظة المنوفية.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (8) حوادث بذات الأسلوب المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلهم “سيئ النية” (ميكانيكى – “له معلومات جنائية ” – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء بإعترافات المتهمين، وأضاف بسابقة علمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
*المنوفية تحقق زيادة فى المساحات المزروعة لمحصول القطن
صرح المهندس اشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من زراعة مساحة ( 133267 ) فدان من محصول القمح وتمثل نسبة 101.014% تقريبا من المساحة المستهدف زراعتها من المحصول للموسم الحالي 2019/2020 والبالغة ( 131447 ) فدان بزيادة 1.014% وذلك حتى يوم 19/1/2020 .
وأضاف الجمل بأنه تم علاج مساحة ( 26877 ) فدان باستخدام المبيدات الموصى بها لعلاج الحشائش الرفيعة والعريضة بزراعات القمح على مستوى المحافظة .
*الحبة القاتلة قرص الغلة ما بين المخاطر وتحديات النجاة في يوم علمي بطب المنوفية ..11فبراير
يعقد قسم الطب الشرعي و السموم الإكلينيكيةبكلية الطب جامعة المنوفيةيوم علمي تحت عنوان الحبة القاتلة ( قرص الغلة- فوسفيد الألومنيوم):ما بين المخاطر وتحديات النجاة وذلك يوم الثلاثاء 11 فبراير تحت رعايةالدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعيةو برئاسة صفاء عبد الظاهر أمين رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية
وأشارت الدكتورة صفاء عبد الظاهر إلي أن اليوم العلمي يتناول عرض لإحصائية بعدد حالات التسمم بفوسفيد الألومنيوم أو حبة الغلة التى استقبلها قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفية ومركز الطب الشرعى و علاج التسمم والإدمان بمستشفيات جامعة المنوفية وعدد لحالات الوفيات خلال عام ٢٠١٩ والمخاطبات الرسمية للقسم والكلية للجهات المختصة والردود عليها
كما يناقش اليوم العلمي ميكانيكية العمل والتأثيرات الإكلينيكية الخطيرة لحبة الغلة ونمط ومتنبئات الوفاة للتسمم بفوسفيد الألومنيوم والزنك: دراسة مستقبلية لمدة عامين الي جانب التسمم بفوسفيد الألومنيوم وخطوات التشخيص والتحديات في علاج التسمم وسبل الوقاية
واقراص الفوسفين والدور الرقابي لوزارة الزراعة ودور الجماعات المدرسية في التوعية عن حبة الغلة وبحث الأسباب المؤدية لانتشارها بيت طلاب المدارس.
وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مع اللواء مصطفي أمين علي مديرعام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع ، بشأن إدارة وتشغيل المركز التجارى ” مول العاصمة ” والمقام على مساحة ( 2598 م2) بمدينة شبين الكوم ، وذلك بعد حل المشاكل العالقة بين الطرفين والتى إستمرت قرابة أربعة أعوام .
يأتى هذا فى إطار خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتجارية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
حيث أكد محافظ المنوفية على أن تشغيل المركز التجارى سيعمل على توفير كافة الإحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التى يحتاجها المواطن المنوفى، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية وغيرها نظراً لأهميته وبإعتباره متنفساً لأهالى المحافظة ، مشيراً بأنه سيعمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة
*مشروعات حديثة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم
حضر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم (27) ، بحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ، ومديري عموم إدارت المتابعة المالية والشئون القانونية والإدارة الهندسية وتنفيذ المشروعات والتراخيص والجمارك بالمنطقة وعدد من رجال الأعمال ، والممثل القانونى لشركتى ايجى فكس وميديكال تكنولوجى .
وتم عرض نبذة مختصرة عن المنطقة الحرة بشبين الكوم والتى تم إنشاؤها علي مساحة 20 فدان بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1143 لعام 2004 والمتضمن 18 مشروع متنوع، فيما تمت الموافقة على تنازل منشأة نيدل كرافت إيجيبت عن مساحة 4608م2 بالدور الثانى علوى بالمبنى الجاهز المتعدد الأدوارلإدارة المنطقة وكذا التنازل عن مساحة 952م2والخاص بمنشأة المتحدة للزيوت وإنتاج الكيماويات لمشروع يوروكيم لإنتاج الكيماويات بالمنطقة.
كما تمت الموافقة على إقامة مشروعات حديثة بالمنطقة لإنتاج الكيماويات والملابس الجاهزة وذلك بعد إنهاء كافة الإجرءات القانونية والفنية اللازمة، فيما تضمن الإجتماع الموافقة على تجديد مدة قرار مزاولة النشاط الخاص بمشروع أولاد حسين لتجهيز السيارات المستعملة كريستال حتى 30/6/2020 وكذا الموافقة على تجديد مدة النشاط التخزينى لمدة عام أخر لمنشأة إيجى فكس ميديكال ، بالإضافة الموافقة على تنازل شركة سقارة جروب عن مساحة 592م2 جزء من المساحة المخصصة له لإدارة المنطقة ، هذا وقد تمت الموافقة على إلغاء ترخيص عدد 2 منشاة بالمنطقة لعدم الإلتزام بإستيفاء النواحى المالية والتنظيمية وفقاً لقرار مجلس إدارة المنطقة رقم (2019-26/7).
وفى إطار حل مشاكل المواطنين
وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بسرعة عمل المعاينة اللازمة علي الطبيعة لحل مشكلة أهالي قرية بخاتي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم والذين يتضررون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتسربها الي منازلهم ، جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام .
وفي ذات السياق وتنفيذا لتوجيهات المحافظ واستجابة لشكوي أحد المواطنين كان قد تضرر من تسريب المياه إلي منزله بقرية الدبايبة التابعة لمركز ومدينة بركة السبع ، أفاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بأنه تم عمل المعاينة علي الطبيعة وتبين أن المياه المتواجدة بالمنطقة نتيجة عدم نزح الأهالي لبيارات الصرف الصحي ووجود قطع بخراطيم بيارات التشريب ، حيث تم تغيير خط التشريب ونزح بيارات الأهالي لتقليل نسبة المياه الجوفية بالمنطقة وتم ردم الشارع وإعادة الشئ لأصله .
هذا وقد أحال المحافظ طلب مواطن لمدير مديرية القوي العاملة لتوفير فرصة عمل تعينه علي تحمل أعباء المعيشة ، كما أحال شكوي مواطن لرئيس مدينة سرس الليان يتضرر من عدم إستصدار رخصة مباني لقطعة أرض خاصته بالتنسيق مع التخطيط العمراني .
كما وافق المحافظ علي طلب أحد المدرسين بإعطائه أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج ، فيما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بسرعة فحص شكوي أحد الطبيبات بمديرية الطب البيطري بشأن تظلمها من سوء توزيع المكافآت علي العاملين بالمديرية ، كما وجه المحافظ طلب أحد الشباب إلي الادارة المالية بالمحافظة بشأن إمكانية إيجار قطعة الارض الفضاء بناحية حي غرب شبين الكوم وإستغلالها لعمل ساحة انتظار سيارات .
*وعن إجراءات التصالح علي مخالفات البناء
عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة إجتماعاً لمناقشة المعوقات التي تواجه اللجان المعنية للتصالح في مخالفات البناء والتي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019والقانون رقم (1) لسنة 2020، بحضور نقيب المهندسين بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمستشار الهندسي بالمحافظة ومسئولي اللجان الفنية المختصة لملف التصالح علي مستوي المحافظة، ومدير إدارات التخطيط العمراني والشئون القانونية بالديوان العام.
حيث تناول الإجتماع أهم توجيهات وتعليمات محافظ المنوفية بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حتي الأن 56ألف و510 طلب مع ضرورة التوعية بإجراءات التصالح ونهاية المدة المحددة من خلال زيادة عدد لافتات بالوحدات المحلية حتي يتم الوصول إلي أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، هذا وقد تم تفعيل المنظومة الالكترونية لميكنة طلبات التصالح للمواطنين علي مستوي المراكز والمدن وربطها بالمحافظة مما يضمن المتابعة الدقيقة للطلبات
* وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ المنوفية
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد استقبل صباح اليوم بمكتبه اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية … حيث تم مناقشة متابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التى تهم المواطن