ضبط تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص سرقة دراجات نارية بأسلوب “المغافلة”

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (3 عاطلين –”لهم معلومات جنائية” – جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب “المغافلة” بنطاق محافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (8) حوادث بذات الأسلوب المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلهم “سيئ النية” (ميكانيكى – “له معلومات جنائية ” – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء بإعترافات المتهمين، وأضاف بسابقة علمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

*المنوفية تحقق زيادة فى المساحات المزروعة لمحصول القطن

صرح المهندس اشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من زراعة مساحة ( 133267 ) فدان من محصول القمح وتمثل نسبة 101.014% تقريبا من المساحة المستهدف زراعتها من المحصول للموسم الحالي 2019/2020 والبالغة ( 131447 ) فدان بزيادة 1.014% وذلك حتى يوم 19/1/2020 .

وأضاف الجمل بأنه تم علاج مساحة ( 26877 ) فدان باستخدام المبيدات الموصى بها لعلاج الحشائش الرفيعة والعريضة بزراعات القمح على مستوى المحافظة .

*الحبة القاتلة قرص الغلة ما بين المخاطر وتحديات النجاة في يوم علمي بطب المنوفية ..11فبراير

يعقد قسم الطب الشرعي و السموم الإكلينيكيةبكلية الطب جامعة المنوفيةيوم علمي تحت عنوان الحبة القاتلة ( قرص الغلة- فوسفيد الألومنيوم):ما بين المخاطر وتحديات النجاة وذلك يوم الثلاثاء 11 فبراير تحت رعايةالدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعيةو برئاسة صفاء عبد الظاهر أمين رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

وأشارت الدكتورة صفاء عبد الظاهر إلي أن اليوم العلمي يتناول عرض لإحصائية بعدد حالات التسمم بفوسفيد الألومنيوم أو حبة الغلة التى استقبلها قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفية ومركز الطب الشرعى و علاج التسمم والإدمان بمستشفيات جامعة المنوفية وعدد لحالات الوفيات خلال عام ٢٠١٩ والمخاطبات الرسمية للقسم والكلية للجهات المختصة والردود عليها

كما يناقش اليوم العلمي ميكانيكية العمل والتأثيرات الإكلينيكية الخطيرة لحبة الغلة ونمط ومتنبئات الوفاة للتسمم بفوسفيد الألومنيوم والزنك: دراسة مستقبلية لمدة عامين الي جانب التسمم بفوسفيد الألومنيوم وخطوات التشخيص والتحديات في علاج التسمم وسبل الوقاية

واقراص الفوسفين والدور الرقابي لوزارة الزراعة ودور الجماعات المدرسية في التوعية عن حبة الغلة وبحث الأسباب المؤدية لانتشارها بيت طلاب المدارس.

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بروتوكول تعاون مع اللواء مصطفي أمين علي مديرعام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع ، بشأن إدارة وتشغيل المركز التجارى ” مول العاصمة ” والمقام على مساحة ( 2598 م2) بمدينة شبين الكوم ، وذلك بعد حل المشاكل العالقة بين الطرفين والتى إستمرت قرابة أربعة أعوام .

يأتى هذا فى إطار خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتجارية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

حيث أكد محافظ المنوفية على أن تشغيل المركز التجارى سيعمل على توفير كافة الإحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التى يحتاجها المواطن المنوفى، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية وغيرها نظراً لأهميته وبإعتباره متنفساً لأهالى المحافظة ، مشيراً بأنه سيعمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة