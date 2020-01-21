محافظ الشرقية يتابع فعاليات مبادرة “احم نفسك” من عدوى الفيروسات.. ويلتقى بالمواطنين بالديوان العام

الشرقية / محمد يعقوب

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فاعليات ‏المبادرة الرئاسية للحد من ‏إنتشار العدوى بالشرقية تحت شعار ( إحم ‏نفسك وأسرتك من نقل العدوي بالفيروسات ‏الكبدية ) بهدف القضاء علي ‏بؤر العدوي بصالونات التجميل والنوادي الصحية والتي تم ‏حصرها ‏بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق مجتمع صحي مؤكداً على رؤساء ‏المراكز و ‏المدن و الأحياء التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنظيم ‏ندوات لتوعية المواطنين بكيفية ‏التعامل مع صالونات التجميل للحد من ‏عدوى الفيروسات‎.‎

شدد المحافظ على رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة والمرور على صالونات الحلاقة ‏ومراكز التجميل للتأكد من التزامها ‏بالإجراءات الوقائية وتوقيع المخالفات لمن يقوم بنزع ‏الملصق ‏الذى يحوي إرشادات تجنب نقل العدوى وذلك لتوفير حماية صحية للمواطنين ‏ووقايتهم من الإصابة بعدوى ‏فيروسية‎.‎

ومن جانبه أوضح الاستاذ وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة انه بمشاركه مديريه الصحه ومجالس المدن قامت اداره الشباب ‏بالمديرية ‏ بتنفيذ ندوات تثقيفيه بمركز ‏شباب الاسدية بابو حماد ومركز شباب ‏القرين بحضور 91 شخصا من اصحاب صالونات ‏الحلاقة ومراكز ‏التجميل بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي لهم وللحد من عدوى ‏‏الفيروسات الكبدية . ‏

تم خلال الندوات توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على ‏تنفيذ إجراءات ‏مكافحة العدوى لمنع أى إصابات جديدة بين المواطنين ،كما تم تسليم هدايا وعينات مجانية ‏لأصحاب صالونات التجميل ‏والنوادى الصحية ، والتنبيه على أهمية التخلص الآمن للأدوات ‏‏المستعملة لتجنب نقل العدوى وحفاظا على البيئة ، وضرورة الالتزام ‏بوضع الملصق الخاص ‏بالتوعية فى صالون التجميل أو النادى الصحى ‏وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة ‏للمواطنين ، والتأكيد على أنه فى ‏حالة عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ ‏الإجراءات ‏القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة,

المحافظ يشدد على سرعة حل مشاكل المواطنين حال لقائه بهم بديوان عام المحافظة

كما إستقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإستعراض وحل مشاكلهم في حضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وعدداً من وكلاء الوزاره و رؤساء المراكز والمدن وذلك بقاعة الإجتماعيات بالديوان العام..

وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بطلب لمحافظ الشرقية بخصوص منح أبناء شقيقه المتوفى (القصر) معاش تكافل وكرامة وإستخراج بطاقة تموينية لهم مراعاة لظروفهم الإجتماعية والعائلية الصعبة.

وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة للأطفال القصر والبالغ عددهم 4 أبناء لتعينهم على قضاء متطلبات الحياة.

كما وجه المحافظ وكيلة وزارة التموين بمخاطبة الوزارة لإستخراج بطاقة تموينية بإسم أكبر الأبناء سناً لصرف المقررات التموينية لهم لسد إحتياجاتهم من السلع الضرورية

كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة ههيا بإستقبال أحد المواطنين بمكتبه والمتضرر من العاملين بالوحدة المحلية بالعلاقمة لرفضهم إعطائه الكراسة الخاصة لتوصيل المرافق بمنزله ، لفحص شكواه على الطبيعة والتأكد من إلتزامه بشروط الترخيص والبناء الممنوحه له لإستكمال إجراءات البناء الخاصة به وتوصيل كافة المرافق لمنزله ومعاينه المنزل علي الطبيعه للتاكد من عدم وجود ايه مخالفات او تعدي علي الجار

غراب يكلف وكيل وزارة الصحة بتغليظ العقوبة غلى الممخالفين والمتقاعسين عن العمل

وخلال اللقاء وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية إدارياً حيال إحدى الطبيبات (ر.غ.م) التي صدر لها حكم نهائي بالحبس 6 أشهر لتقصيرها وإهمالها الطبي الذي نتج عنه إصابة زوجة المواطن بعاهه مستديمة والذي تقدم بشكوى للمحافظ يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الطبيبةفي عملها..

وتشجعاً للإستثمار وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في الحد من ظاهرة البطالة وتساعد في زيادة الدخل القومي ، إستمع محافظ الشرقية لأحد المواطنين والذي يشكو من صدور قرار من إدارة الأملاك بالمحافظة بوقف النشاط(مصنع ادويه بيطريه واضافات اعلاف) بمنطقة العدلية بمدينة بلبيس لتعارضه مع القرار الجمهوري 233، ليقرر المحافظ إحالة الملف للمستشار القانوني للمحافظة لفحصة كاملاً وإبداء الرأي القانوني للفصل بين المواطن وإدارة الأملاك طبقاً للقانون.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتخصيص يوم من كل إسبوع لإستقبال المواطنين والإستماع لمشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويقوم بحل مشاكله.

.كماوجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الشباب والرياض بضرورة الإستفادة القصوى من مراكز الشباب وفتحها أمام الفئات العمرية المختلفة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية بإعتبار أن مراكز الشباب تمثل حائط الصد أمام إنسياق الشباب وراء الأفكار الهدامة والمفاهيم المغلوطة.

وفي هذا الاطار أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب عن قيام 10 أعضاء بمركز شباب ميت جابر ومركز شباب البلاشون بمدينة بلبيس بتغطية أعمده كهرباء الملاعب المنجله بالبلاستيك تجنباً للتعرض للصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المترددين مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة بكافة مراكز الشباب بالمحافظة.

وكان محافظ الشرقيه في وقت سابق قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بتغطية أعمدة الكهرباء بالبلاستيك، وذلك لتقليل حوادث الصعق بالكهرباء وحفاظا على أرواح المواطنين، في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها المحافظة لمنع تكرار حوادث الصعق بالكهرباء التي راح ضحيتها العديد من أبناء المحافظة.

فيما أشاد الأستاذ الدكتورالمحافظ بالمبادرة التي قام بها أعضاء مركزي شباب ميت جابر والبلاشون بمدينة بلبيس لتغطية أعمده كهرباء الملاعب المنجله بالبلاستيك لمنع حوادث الصعق بالكهرباء وخصوصاً أثناء هطول الأمطار.