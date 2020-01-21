جامعة سوهاج تطلاق مبادرة زراعة ٥٠٠ شجره مثمره وتبحث توفير ١٠٠٠ فرصة عمل

كتب ابراهيم عبد الرؤف

أطلق الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مبادرة “هنجملها” لزارعة ٥٠٠ شجرة مثمرة بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه نواب قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع، و بحضور المهندس محمد قبطان منسق عام المبادرة على مستوى الجمهورية، ووكيلي وزارتي الصحة والشباب والرياضة، و رشا الصراف منسق عام الصعيد، وممثلي وزارتي البيئة والقوى العاملة، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال رئيس الجامعة أن مبادرة “هنجملها” تأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل”، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ،كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن مبادرة “هنجملها” تستهدف زراعة ٥٠٠ شجرة مثمرة بالحرم الجامعي الجديد، مناشداََ طلاب الجامعة بالمشاركة في المبادرة بالتوسع في عدد الشتلات المثمرة عن طريق التطوع بقيام كل طالب بزراعة شجرة مثمرة تحمل اسمه.



ومن جانبه قال المهندس محمد قبطان أن المبادرة تهدف إلى منع ظاهرة الاحتباس الحراري والحد منها، بالإضافة إلى بث روح التعاون والانتماء بين أطياف المجتمع المدني لبناء الدولة المصرية من خلال المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن الأشجار التي تم زراعتها تدر عائد اقتصادي وتسهم في الحد من ظاهرة غلاء الأسعار، و منها الجوافة، الليمون، الزيتون والرمان.كما بحث توفير ١٠٠٠ فرصة عمل لخريجيها بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وكان ذلك في

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع محمد مصطفى عبد العال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك لمناقشة توقيع برتوكول تعاون مع الجامعة لتوفير 1000 فرصة عمل جديدة للخريجين بالجهاز الإنتاجي بالشركة.

وقال عزيز أن الجامعة تحرص باستمرار علي التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات للمساهمة الفعالة في خلق فرص عمل حقيقية أمام شباب الخريجين من الجنسين، لمواجهة البطالة في مختلف القطاعات، وذلك لتوفير مستقبل أفضل بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية.

وأوضح مصطفى عبد العال أن هذا البروتوكول جاء ضمن مبادرة «أولاد بلدنا» للمساهمة في تعيين وتدريب شباب الخريجين، مشيراً إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة هي إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، والرائدة في مجال التأمينات على الحياة، مؤكدًا على دور الشركة الاجتماعي في توفير فرص عمل و تأهيل مجموعة أخرى من الشباب والخرجين للعمل، وهذا ما تسعى إليه الشركة من خلال تعاونها مع جامعة سوهاج.

حضر الاجتماع كلاً من عادل عبد الستار مدير عام الإدارة العامة للخدمات وشئون المقار بالشركة، بسام حجازي وأسامة عبد الروؤف مديري الشركة بفرع سوهاج، وشمس الدين عبد الحافظ مدير التسويق.