محافظ كفرالشيخ يتابع استكمال رفع مخلفات الأمطار بالمدينة والقرى بمطوبس

كتب/ منتصر النجار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استكمال عمليات رفع وشفط مياه الأمطار وانتظام التيار الكهربائى وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحى والزراعى بجميع مناطق تساقط الأمطار حيث هطلت أمطار على عدد من مدن وقرى المحافظة فيما تواجدت الأجهزة المعنية بالشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطا روتوصيل التيار الكهربائي للمناطق التي فصل عنها التيار ومتابعة روافع الرى والصرف ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة وبناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ تم متابعة استكمال أعمال حملات النظافة العامة وكسح مخلفات الأمطار ورفع كفاءة الشوارع بالمدينة والقرى والتوابع بمطوبس برئاسة المهندس استفتاح على ابوابراهيم رئيس مركز ومدينة مطوبس يرافقه سليم محمد ابو شريف نائب المركز والمدينة وايمان النحراوى نائب رئيس المدينة حيث تم متابعة إستكمال أعمال رفع وكسح وشفط مياه الأمطار بادارة الطب البيطرى بمطوبس ومجمع مدارس نجية سلام وجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية والقرى وتوابعها على مدار الساعة وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحى باستكمال أعمال رفع المياه بالاراضى الفضاء والأماكن المنخفضة بجميع الشوارع الفرعية والجانبية وذلك عقب الانتهاء من الشوارع الرئيسية والمداخل ورفع كل مخلفات المطر والتخلص من مياة الأمطار المتراكمة من خلال معدات الوحدة، وإصلاح وإخطار وتسليك خطوط الصرف الصحى نهاية كوم دميس ومنية المرشد والمستشفي المركزى ومدرسةالثانوية بنات والثانوية بنين وتقسيم الكرارجى وحموده والسكة الحديد ومنطقة سيدى عبد الوهاب وعامر بالإضافة الى رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية ورفع القمامة وتفريغ الصناديق أول باول وفى سياق متصل تم متابعة استمرار سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى ورفع كفاءه النظافة واستكمال أعمال رفع المياه بجميع الشوارع ورفع مخلفات المطر والتخلص من مياة الأمطار المتراكمة بجميع شوارع القرىببرمبال وبنى بكار والبصراط والجزيرة الخضراء والتوابع وبجوار المدارس والمصالح الخدمية وتسليك خطوط الصرف الصحى، واصلاح خطوط المياه وخطوط الطرد بالقرى والتوابع، ومتابعة محطات الصرف وخفض المنسوب بالقرى، واستمرار العمل بقرى منية المرشد والروس خليج بحرى وقرى الخريجين واستمرار حل مشكلة الصرف الصحى واصلاح بعض اخطاء الصرف والمرافق العامة من مياه وكهرباء ومازال العمل مستمراً بالمنظومة بصفة دائمة