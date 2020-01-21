الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ‏مخالفا قانون البنك المركزي، وتربحهم بما يضر باقتصاد مصر.‏وقامت “الهيئة” بضبط 23 متهما من إجمالي 27 وحبسهم على ذمة التحقيقات، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عثر على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي 20 مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.وأصدرت المحكمة أحكاما رادعة بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي و5 سنوات لـ14 متهما ومدة 3 سنوات لـ 5 متهمين وغرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.