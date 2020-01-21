الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي مخالفا قانون البنك المركزي، وتربحهم بما يضر باقتصاد مصر.وقامت “الهيئة” بضبط 23 متهما من إجمالي 27 وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عثر على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي 20 مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.وأصدرت المحكمة أحكاما رادعة بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي و5 سنوات لـ14 متهما ومدة 3 سنوات لـ 5 متهمين وغرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.