منصور عبدالغني يكتب:دبلوماسية “المؤدب” وسد النهضة

دبلوماسية “المؤدب” وسد النهضة منصور عبد الغني

لمن لا يعلمون أقول إن بيان واشنطن الأخير حول مياه النيل الأزرق وسد النهضة الأثيوبي بمثابة نقلة نوعية كبيرة، ما كانت لتحدث لولا امتلاك قوة ردع حقيقية والتأكيد على استخدامها لحماية الحقوق المصرية في المياه، وهو نجاح “لدبلوماسية المؤدب” التي انتهجتها دولة 30 يونيو منذ عام 2013.

لأول مرة منذ عام 1998 عندما بدأت مبادرة دول حوض النيل كإطار تجتمع من خلاله دول الحوض للوصول إلى اتفاقية دائمة حول مياه النهر؛ خاصة دول النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا تختفي اللاءات الإثيوبية التي أصرت عليها طوال تلك السنوات، مثل: لا تنازل عن السيادة الكاملة عن الجزء من النهر الذي يمر بأراضيها، ولا للحقوق التاريخية ولا للمراقبة المصرية على طول مجرى النيل، ولا إخطار مسبق قبل تنفيذ المشروعات المتعلقة بالنيل مثل بناء السدود، وهو ما يعني إنكار كونه نهراً دولياً .

بيان واشنطن كإطار عام لإتفاقية شاملة يتم توقيعها نهاية الشهر الجاري بين دول حوض النيل الشرقي، مصر والسودان وإثيوبيا، هو اعتراف بحقوق مصر كدولة مصب في مياه النهر، وتخطي لحاجز اللاءات الإثيوبية، خاصة أن البيان يتحدث عن المنصرف من المياه طبقا لهيدرولوجية النيل الأزرق وآلية تشغيل سد النهضة والجفاف، والجفاف الممتد، وغيرها من المصطلحات التي يتم استخدامها مع الأنهار العابرة للدول .

دبلوماسية “المؤدب” القوي القادر على حماية حقوقه التي استخدمتها دولة 30 يونيو نجحت في إبطال مفعول اتفاقية “عنتيبي” التي أبرمتها إثيوبيا بعيداً عن مصر لإضاعة حقوقنا التاريخية في المياه، وهذه الدبلوماسية أجلست إثيوبيا ومعها سودان البشير على طاولة المفاوضات مرة أخرى، ثم توقيع اتفاق إطاري نجح المفاوض المصري من خلاله في الوصول إلى بيان واشنطن الأخير كبداية لإتفاقية شاملة تنظم العلاقة بين دول النيل الأزرق، التي تحصل مصر من خلاله على 85% من المياه الواردة إلى بحيرة ناصر .

المتابعة لملف المياه والتعامل الإثيوبي مع النيل الأزرق والمفاوضات منذ ما يقرب من 20 عاماً لا يمكن أن يأمن أو يستكين، بل العكس، يزداد حرصاً ويقظة للمفاوضات الفنية التفصيلية التي ستبدأ خلال أيام وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري خاصة في ظل التعامل السوداني الحالي مع الأزمة.

الموقف المصري واضح وصريح بأنه لا تفريط في الحياة من أجل التنمية، ومياه النيل الأزرق للمصريين مسألة حياة وللإثيوبيين وسيلة للتنمية، وتوليد الكهرباء .

رحم الله الشهداء وتحيا مصر .