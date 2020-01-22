تداعيات حادث طبيبات المنيا..”نقابة الأطباء” قدمت بلاغاتها للنائب العام ضد وزارة الصحة

أسدل الحزن ستاره على محافظة المنيا وضواحيها، إثر حادث ميكروباص طبيبات المنيا، الذي حصد أرواح ٣ منهن، والسائق، وإصابة ١٠ طبيبات أخريات، فحادث السير، لم يمر كغيره مرور الكرام، حيث أثار الغضب والحزن والحسرة، ورسم علامات الاستفهام .

فالحكاية بدأت عندما أرسل مساعد وزيرة الصحة، فاكسًا إلى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، يخطرهم بضرورة حضور الطبيبات بحملة ١٠٠ مليون صحة، دورة تدريبية بالقاهرة حول طرق الكشف عن سرطان الثدي يوم ١٥ يناير الجاري، وبعد ذلك تم رسالة على تطبيق “واتساب” إلى طبيبات إدارتي المنيا وسمالوط الصحية، تخبرهم فيه الإدارة، بضرورة السفر إلى القاهرة لحضور الدورة التدريبية، الأربعاء “يوم الحادث”، ولكن موقف جميع الطبيبات، كان موحدا وهو الاعتراض، وطلب تأجيل الدورة التدريبية عدة أيام، حتى يتمكن من حجز تذاكر القطار والاستعداد للسفر، فبعضهم حاولن الاعتذار بسبب الحمل، ورعاية أطفال صغيرة، لعدم قدرتهم على ترك أبنائهم، الذين لم يتجاوز عمرهم شهورا، ولكن الرد كان أنه لا مجال للتأجيل، وتتحمل الطبيبات مسئولية تدبير وسيلة المواصلات، وللأمهات أن يصطحبن أطفالهن إذا أردنا، أما من تتخلف عن التدريب، فسيتم نقلها إلى العمل، في وحدة صحية خارج محافظتها، وهو ما جعلهم يخضعون للقرارات، خوفا من فكرة النقل .

قامت الطبيبات بتدبير وسيلة مواصلات تجمعهن كلهن، بدلا من سفر كل واحدة بمفردها، واتفقن مع سائق ميكروباص، لنقلهن للقاهرة، وبعد انطلاقهن في الساعة الرابعة والنصف فجر الأربعاء الماضي، وفى الطريق تطاير مشمع بلاستيكي، كان يغلف حمولة سيارة ربع نقل بفعل الرياح، على زجاج سيارة ربع نقل تسير خلفها، فاختل توازن سائق الأخيرة، وفقد سيطرته عليها، ليصطدم بميكروباص الطبيبات.

قامت سيارات الإسعاف بنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى حلوان، وأغلبهم فقد الوعي، بينما من ظلت تدرك منهن ما يحدث تواصلت مع أهلها ومع أهل زميلاتها، وأسفر الحادث عن وفاة الطبيبتين رانيا وسماح، وفقدت راعوث جنينها، بعدما انفجر رحمها بسبب كسور في عظام الحوض والفخذ، فتقرر استئصال الرحم، ولحقت بهم الدكتورة نورا، ثالث ضحايا الطبيبات .

تم نقل الطبيبات إلى معهد ناصر، واستقرت حالة ٦ طبيبات، وتتراوح إصاباتهن بين الكسور والكدمات، وصدمات بالرأس، بينما تسوء حالة راعوث، وتظل أخريات داخل العناية المركزة، رهن إجراء عمليات جراحية أخرى.

ومن جانبها تقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا الدكتور حسين خيري، بصفته نقيب الأطباء، ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية، لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية، التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا .

والذي قيد تحت رقم ” 3562 “عرائض النائب العام، واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات و مبادرات الصحة العامة، والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أولمن لديها طفل اقل من سنتين، والتي تنص على ” للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت, الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل, وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها ” .

كما أحالوا 5 أطباء من القيادات الإدارية بمديرية الشئون الصحية بالمنيا والوزارة إلى لجنة التحقيق، على خلفية الحادث، وهم : ” مدير إدارة أبو قرقاص بالمنيا و مدير إدارة سمالوط بالمنيا و مدير إدارة المنيا الطبية والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومساعد الوزيرة لشئون المبادرات”.