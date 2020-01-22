غلق باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لـ”المهندسين” .. غدًا

تغلق نقابة المهندسين، غدا ” الخميس”، باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية لها بالمحافظات، فى تمام الساعة السابعة مساء، استعدادا لاجراء التصويت للانتخابات يوم الجمعة الموافق 28 من فبراير المقبل لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة،” مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات.

وتشهد النقابات الفرعية، نشاطا ملحوظا هذه الايام ومنذ الاعلان عن فتح باب الترشح، حيث ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺨﻮﺽ ﺍﻷﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ بجميع المحافظات ، فقد ﻋﻘﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺣﻴﺎﻝ انتخابات ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻠى ﻣﺴﺘﻮى ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.