حسني عبد ربه:سأتولى رئاسة الإسماعيلي لإنقاذه من الانهيار..وأصحاب المصالح قضوا على سمعة الدراويش

كتب وليد عبد السلام

بعد مرور عام كامل على اعتزال حسنى عبد ربه لاعب الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق، حاول قيصر الدراويش استرجاع اهم ذكرياته قبل ان يترك معشوقته كرة القدم فغازل جماهير الاسماعيلية عبر صفحته على الفيس بوك، مؤكدا انه ترك بيته نادي الاسماعيلي على أمل اللقاء حين يأذن الله في الوقت المناسب في اشارة لرغبته في رئاسة النادي.. لذا كان لنا معه هذا الحوار..

* في البداية كيف ترى تراجع نتائج الاسماعيلي وما هو سبب ذلك؟

– بالطبع ادارة النادي هى من تتحمل هذا التراجع في النتائج والأداء، فلا يعلم أحد من هو المدير الرياضي للنادي؟ ومن يختار الصفقات؟ للاسف نادي الاسماعيلي يسير بالبركة، وهناك من يديره من خلف ظهر رئيس النادي من اجل مصالحه المالية، والنتائج لا تليق في أول 13 جولة، وهل حل المشكلة في كثرة تغيير المدربين؟ انا لا أستبعد أن يرحل المدرب الجديد بعد 3 مباريات فقط.

* هل تتهم الإدارة وتتحامل عليها بسبب موقفها السابق معك؟

– علاقتى بإدارة الإسماعيلى “صفحة واتقفلت”، ولكن الجميع يرى ويعلم ما اقوله، الصغير قبل الكبير يعلم ما يحدق في الاسماعيلي، وبعيدا عني أزمتى معهم فالإدارة السبب في أزمة باهر المحمدي الاخيرة، فهي تدفع من حين لآخر أي لاعب بالتصريح برغبته في الرحيل، وهناك لاعبون لم يحققوا شيئا للنادي ويبدون غضبا شديدا عند استبدالهم، وانا قلق جدا على الإسماعيلى لان هناك البعض ممن يتحكمون في مقاليد الامور لا يعرفون أى شىء عن قيمة النادي.

* ولماذا لا يتحمل اللاعبون جزءًا من اسباب التراجع؟

اللاعبون يتحملون أيضا المسئولية بالطبع، ولكني أعذرهم، فهذه إمكانياتهم، لكنهم لا يؤدون بروح، فكرة القدم تحولت في مصر إلى تجارة، كما ان الادارة فرغت النادي من كل عناصر الخبرة حتى لا يناطحها أحد، مؤكدا ان إدارة النادي ترسل خطابات للأمن تطالبه بمنع دخول الجماهير حتى لا تتعرض للسباب في المدرجات، وهذه الطريقة سوف تؤدي بالفريق الى الهاوية.

* وما الحل من وجهة نظرك؟

– للاسف فات الآوان، فالجماهير منحت ادارة النادي فرصا كثيرة دون جدوى، كان يجب أن تتخلص الادارة من الصراعات والمشاكل واصحاب المصالح الذين يلتفون حولهم، لكنهم للاسف تخلصوا من الذين يعشقون تراب النادي وعلى استعداد ان يفدوه بدمائهم لذلك اصبح النادي بلا روح، وللاسف ستؤدى هذه الطريقة بالفريق إلى النفق المظلم.

* هل كنت على خلاف مع العثمانيين؟

– مطلقا.. فالعلاقة بيننا كانت جيدة ولكن تراجع النتائج وخوفي على اسم وسمعة النادي ودخول اصحاب المصالح بيننا قطعت العلاقة نهائيا.

* وهل ما زلت ترغب في دخول انتخابات مجلس ادارة الاسماعيلي؟

– في يوم من الايام سوف أخوض انتخابات نادي الاسماعيلي، وسأكون رئيسا للنادي حتى انتشله من الانهيار الذي وصل اليه فلا يليق باسم وتاريخ نادي الاسماعيلي التراجع الذي وصل اليه خلال السنوات الاخير، فنادي الاسماعيلي لا يقل تاريخه عن الاهلي او الزمالك فهو اول فريق مصري يحصل على بطولة افريقيا للاندية وهو الفريق الذي ازدخرت منتخبات مصر بنجومه على مدار التاريخ، واكتظت الاندية المصرية على رأسها الاهلي والزمالك بلاعبيه.

* بهذه المناسبة ما تعليقك على اتهام الأهلى دائماً بخطف نجوم الإسماعيلى؟

– هى نغمة رددتها إدارات الإسماعيلى المتعاقبة للتغطية على الفشل الذريع فى الحفاظ على النجوم، عن طريق تصدير الاتهامات للآخرين دون البحث عن أسباب الفشل الداخلى، ولا يوجد اي شىء اسمه “خطف”، فكل لاعب أدرى بظروفه.

* هل شعرت بالندم لعدم استكمال تعاقدك مع الأهلى؟

– طوال حياتى الكروية لم أندم على أى قرار اتخذته، واخترت بمحض إرادتى التراجع عن الانضمام للأهلى، ليس خوفاً من أحد، ولكن لم أتخيل نفسى بقميص آخر بخلاف قميص الإسماعيلى الذى أعشقه منذ صغرى.

* وكيف تعاملت مع مسئولى الأهلى وقتها بعد التراجع عن إتمام التعاقد؟

– هذا الملف كان بشكل مباشر بينى وبين محمود الخطيب، وأخبرته برغبتى فى التراجع عن إتمام الانتقال للأهلى، فقال لى أنا مسئول عن حقوق النادى والقضاء الفيصل بينا، وغضبوا منى وقتها لأنهم كانوا يريدون اتمام الصفقة.