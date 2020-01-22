يشارك فيه 900 ناشر مصري وأجنبي..إنطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب .. وجمال حمدان شخصية هذا العام

يختص معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين ، والذي تم افتتاحه أمس الثلاثاء بالثقافة الإفريقية من خلال اختيار دولة السنغال كضيف شرف لهذه الدورة ، ويجئ المعرض تحت عنوان عام وهو ” مصر إفريقيا .. ثقافة التنوع” وقد تم اختيار المفكر الراحل ” جمال حمدان ” شخصية العام .

يشرف على المعرض د. هيثم الحاج علي ـ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، يضم المعرض في دورته هذه 808 أجنحة بزيادة 86 جناحاً عن الدورة السابقة ، من خلال مشاركة 900 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية ، كما يشارك في الفعاليات والندوات المختلفة فيه 3202 مثقفاً وأديباً عربياً وأجنبياً.

ويحتفى المعرض هذا العام باستضافة عدد من رجال السياسة والفكر والإبداع منهم د. أشرف صحبي وزير الشباب ، ود. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وطارق شوقي وزير التعليم ، وزاهي حواس ، والفنانة سميحة أيوب ، والسيدة ” نادليكا مانديلا” حفيدة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا ، والأديب السوداني طارق الطيب والناقد العراقي د. حاتم الصكر ، والمهندس هاني عازي المشرف على بناء محطة قطارات برلين وغيرهم :

كما يشهد المعرض ـ أيضا ـ انطلاق عدد من المبادرات الشبابية وعدة لقاءات مع السفراء الافارقة في القاهرة .

وتناقش ندوات المحور الرئيسي مصر إفريقيا ، ثقافة التنوع ، عدة ندوات منها ” الدبلوماسية الثقافية الأفروعربية ” و” الثقافة الإفريقية وسؤال الهوية ، و”الاستثمار والتنمية في افريقيا .. رؤية مستقبلية ” و” الأمن في افريقيا وحتمية التعاون ” و” التنوع الثقافي .. العلاقات الافريقية الصينية .. تاريخ ومستقبل ” و” الموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع في افريقيا ” .

شخصية مصر

أما المحور الخاص بشخصية المعرض د. جمال حمدان فيضم عدة ندوات تتناول شخصية حمدان ورؤيته التاريخية والجغرافية .

أما المحور الخاص بالتنوع الثقافي الإفريقي فيشمل حوارات مع عدد من السفراء الأفارقة.

كما يشهد المعرض ـ أيضا ـ انطلاق عدد من المبادرات عن القارة الافريقية منها ” مبادرة مصر في قلب إفريقيا ” و” مبادرة علاج مليون إفريقي ” ومبادرة صنع في افريقيا ” وغيرها .

ظواهر ثقافية

أما المقهى الثقافي ، فيضم مجموعة من الندوات والأنشطة التي تناقش الظواهر الثقافية في مصر والعالم العربي .

كما أن هناك محوراً خاصاً للاحتفاء بعدد من الشخصيات الثقافية المصرية التي أثرت في الإبداع والفن ، احتفالا بمئوية مولدهم ، وهم الشيخ النقشبندي ، والفنان فريد شوقي ، وبدر الدين أبو غازي ، وعبد الرحمن الخميسي ، ومنير مراد ، وعزيز صدقي .

كما يتم مناقشة عدد من الظواهر الثقافية ، ومنها ” الصحافة الثقافية المصري ” و” الثقافة الافريقية في المنظومة التعليمية المصرية ” و” دور المؤسسات الثقافية المستقلة ” .

ومن المحاور الجديدة ” ملتقى الشباب .. الكتابة ووسائل التواصل الاجتماعي ” و” الشباب والجوائز ” وغيرها .

أما محور ” ضيف الشرف ” فيضم مجموعة من الندوات عن الثقافة السنغالية ومنها ندوة عن الشاعر سيدار سنغور وشعر الزنوج ، و” الأدب السنغالي باللغة العامية .”.

أما ملتقى الإبداع فيناقش أحدث الإصدارات الإبداعية بمشاركة عدد من النقاد والمبدعين .

أما الأمسيات الشعرية فيشارك فيها عدد من شعراء مصر والوطن العربي منهم إبراهيم داود وعيد عبد الحليم وفاطمة قنديل ودرويش الأسيوطي ومحمد سليمان وزين العابدين فؤاد ، وغيرهم ومن الوطن العربي الشاعر اللبناني محمد على شمس الدين ، والشاعر البحريني علوي الهاشمي والشاعر التونسي وئام غداس ، والشاعرة العراقية ناهد الشمري وغيرهم .