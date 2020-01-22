“أمراض القلب” تقتل 48 % من المصريين سنويًّا 

*محمد أسامة: معهد القلب يستقبل 3000 حالة يوميًّا في العيادات الخارجية و8000 مريض في الاستقبال شهريا..*خالد سمير: لدينا 700 ألف طفل مصابون بأمراض القلب .. ويطالب بالكشف المبكر عليهم والمتابعة الدورية كل 6 شهور..*مجدي نزيه: السمنة النباتية والزيوت المهدرجة شريك أساسي في زيادة تصلب الشرايين

“السعادة تطيل العمر.. والحزن يقصر العمر..”، مقولة شهيرة لدكتور القلب العالمي، مجدي يعقوب، يوضح خلالها أن القلب له أحكام، ففي جميع حالاته، يدفع فاتورة الحالة النفسية لكل إنسان، لأنه يقتل 500 ألف مصري سنويا ويصيب 46% من الشعب بالألم.. لا يفرق بين صغير وكبير أو شاب أو حتى أطفال حديثي الولادة.. فمن بين كل هذه الفئات مصابون بثقوب قلبية، يتألمون من انسداد أوردة القلب، وشيوخ أنهكتهم الحياة وقلوبهم، تكاد تنفطر من الألم. أمراض القلب هي الأكثر فتكا بالمصريين بسبب العادات السيئة للتغذية وروتين الحياة، ومع هذا فكل مرضى القلب يقعون ضحايا أمام استغلال مرضهم من بعض الأطباء بسبب مغالاتهم في تكاليف العمليات الجراحية. شكاوي بعدد من المحافظات منها الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بأقسام القلب، وخاصة المنيا، والتي توقف بها رعاية القلب بـ “المنيا الجامعي” عن العمل، لعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالرعاية المركزة بقسم القلب بمستشفيات جامعة المنيا، وفيما يخص دعامات القلب، فنقصها في المعاهد المتخصصة، أدي لزيادة طابور الانتظار، لإجراء العمليات نظرا لأن تحرير أسعار الصرف، دفع الشركات المستوردة للضغط علي الحكومة لرفع أسعارها .

أرقام خطيرة

كما كشفت الدراسة الطبية، التي أعدها معهد القلب القومى، حول مرضى القلب على مستوى الجمهورية، أن من بين كل 100 ألف مصاب بأمراض القلب، يموت 500 مريض، فهذا الرقم 5 أضعاف الرقم العالمي، بالرغم من توافر جميع الإمكانيات والأجهزة الخاصة بالقلب، إلا أنه لا يمكن التصدي لها لنقص الوعي.

فأجريت الدراسة على 866 مريضا تم حجزهم بمعهد القلب، واستمروا عامين، فأمراض القلب والأوعية تقتل 48% من المصريين، في سن أصغر 10 سنوات من البلاد الأخرى، ونسبة التدخين والسكر بينهم أعلى من معظم الدول الأوروبية والأمريكية، محذرة من الإفراط في التدخين وعدم إتباع نمط حياة صحي، فالدراسة شملت 74% من الرجال، و 26% من النساء، وأصيب منهم 54,5% بجلطة في القلب، و 45,5 % قصور حاد، وكانت نسبة المدخنين الحاليين 54 % أي 484 مريضا من 886 مريضا، وهي من أعلى النسب العالمية .

القضاء على قوائم الانتظار

وأكد الدكتور محمد أسامه، مدير معهد القلب، أن المعهد يستقبل ملايين الحالات سنويا، فيتم استقبال 3000 حالة يوميا في العيادات الخارجية والتي تسمى بعيادات المليون حاله سنويا، كما نستقبل 8000 مريض في الاستقبال شهريا، بالإضافة إلى عمليات القسطرة اليومية التي تتراوح بين 70 إلى 100 حالة في اليوم، كما نقوم بإجراء من 10 إلى 15 عملية قلب يوميا .

وأوضح أن كافة العمليات الصعبة والمعقدة تتم كل يوم جمعه من كل أسبوع وهذه العمليات تكون تكلفتها مرتفعة للغاية، و يقوم بها استشاريون وخبراء عالميون وهم متبرعون بأجرها، وهذه العمليات معروف أنها باهظة التكاليف، أما فارق أسعارها فتقوم بتغطيتها من خلال بيت الزكاة المصري.

وأضاف أن المعهد نجح تماما في القضاء على قوائم الانتظار، وحاليا نستقبل الحالات الطارئة فورا بدون واسطة ومحسوبية، فالمعهد نجح في إجراء عمليات الانغلاق الكلى المزمن للشريان التاجي هذا النوع من العمليات صعبة للغاية ومرفوضة من الجراحة والقسطرة، مشيرا إلى أن نسب نجاح العمليات، التي تجرى بمعهد القلب القومي تصل إلى 100% بفضل الدعم المتواصل والتطوير المستمر والاعتماد على احدث الأجهزة التكنولوجية في العالم .

الكشف المبكر

أما الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، فأكد على وجود عدد كبير من المرضى في مصر، يعانون من الإصابة بأمراض القلب، قائلا : “أصبحنا نمتلك الأدوات التي تساعد على كشف المرض وتشخيصه، فلدينا 1% من حديثي الولادة كاملي النمو من إجمالي 2.5 مليون طفل سنويا، بما يعادل 25 ألف طفل سنويا لديه عيوب خلقية بالقلب، وهو عدد كبير، بالإضافة إلى العيوب التطورية، التي تظهر بعد الولادة بفترة زمنية، وأيضا عيوب بالقلب، التي لها علاقة بالوراثة كتمدد عضلة القلب وهو مرض أسرى، إلى جانب بعض المتلازمات مثل متلازمة داون، والتي تتعلق بسن الأم عند الولادة خاصة لمن تجاوزت سن الـ 45 عاما.

وأشار إلى أن الثقوب من العيوب الخلقية، ففي الغالب لا يوجد سبب واضح لها، وتلعب العوامل الوراثية والبيئية، دورا كبيرا في الإصابة بها، وعلى كل أسرة قبل دخول أبنائها إلى الدراسة، أن يتم إجراء رسم للقلب، فلدينا 700 ألف طفل مصابون بأمراض القلب، لذلك ينبغي الكشف المبكر عليهم والمتابعة الدورية كل 6 شهور خاصة أن هناك حالات وفاة بين الأطفال، يكون السبب في الوفاة القلب والأسرة تجهل ذلك ويتم اكتشاف السبب بعد الوفاة، بالإضافة إلى الشباب المتوفين بعد ممارسة رياضة دون متابعة مع الطبيب.

وأضاف أن الأعراض تظهر على شكل تعب وضعف متواصل بعد ممارسة الرياضة، فقدان الشهية، عدم زيادة الوزن، وصعوبة في التنفس، أما في حالة الأطفال الرضع المصابين بالثقب، فتظهر لديهم الأعراض بقلة نموهم، وتكتشف أثناء فحصهم الروتيني، حيث تسمع دقات قلبهم بأصوات غير المعتادة وتسمى “لغط القلب ” .

وتابع أنه يتم تشخيص حجم الثقب في القلب وتحديد إذا كانت الثقوب صغيرة الحجم، لأنه لا يظهر أي أعراض في هذه الحالة، فإنها لا تحتاج إلى دواء أو جراحة، لأنها تتلاشى تدريجيا مع نمو الطفل، أما إذا كانت الثقوب متوسطة الحجم، يبدأ بإعطاء العلاج الدوائي لهذه الثقوب، وإذا كانت الثقوب كبيرة، فيشمل العلاج عجز القلب الاحتقاني، كأن يعطى المريض الأدوية المدرة للبول، لتخليص الجسم من السوائل الزائدة أو مثبطات تحول “انزيم الأنجيوتنسين”، أما في الحالات الأكثر شدة فيتم إجراء عملية جراحية لتصحيح الثقب، وتجرى بالعادة في العام الأول من عمر الطفل، ويتخلص الطفل من الأعراض ويستطيع عندها ممارسة جميع نشاطاته بحرية كاملة.

ارتفاع نسب الإصابة

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسن خليل، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية ورئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن العناصر الممهدة للأزمات القلبية لا تعتمد على السكر والضغط والسمنة والكوليسترول فقط، بل يدخل فيها الإجهاد والتوتر، وفقا لدراسة علمية توضح بشكل كمي، أن العمل أكثر من 10 ساعات لمدة 50 يوما في فترة 10 سنوات متواصلة، تزيد نسب التعرض للأزمات القلبية.

وأشار إلى أن الضغط والإجهاد، يمهدان لأمراض القلب، كما أن الإجهاد يعمل على إفراز هرمون الأدرينالين، مما يزيد تصلب الشرايين ويؤدى لارتفاع ضغط الدم، موضحا أن مشكلة العمل المزدوج سبب رئيسي للإصابة بالأزمات القلبية، فالأمم المتحدة تعترف بحق المواطن في وقت الفراغ، لأنه ليس ترفيها، إنما استرخاء يبدد آثار الإجهاد المتواصل، لذلك يجب على الأفراد بعد سن الأربعين، قياس الضغط مرة واحدة في العام على الأقل.

وأضاف أن أبرز أمراض القلب، والتي ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، هي ثقب القلب، فكثير من حديثي الولادة مصابون بثقوب بالقلب، حيث أنه عبارة عن ثقب في الحاجز الفاصل بين النصف الأيمن والنصف الأيسر من القلب، وهو عيب تكويني يولد به الطفل، فمع كل دقة قلب يمتلئ النصف الأيمن من القلب بالدم والأكسجين، الذي يتدفق من كل أجزاء الجسم، وذلك لضخه إلى الرئتين، كما يمتلئ النصف الأيسر من القلب بالدم الغنى بالأكسجين والقادم من الرئتين، لضخه إلى سائر أجزاء الجسم.

وأكد أن الغالبية العظمى، من الحالات تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، أما في الحالات التي لا تخضع للعمليات الجراحية، تجرى متابعة الحالات، للتأكد من التئام الثقب، مع وجود احتياطات طبية عند اللزوم، والتأكد من عدم مزاولة الطفل لأنشطة بدنية مجهدة، خصوصا في حالات الثقب البطيني الصغير أو المتوسط، مبينا أن خطورة ثقب القلب أنه يتسبب في اختلاط الدم المؤكسد مع غير المؤكسد، ما يسبب ضغطًا على القلب وبالتالي قد يؤدى إلى تضخم عضلة القلب وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها.

وأوضح أن هناك أيضا مرض “رباعية فالوت” وهو من أكثر الأمراض القلبية انتشارا، وتقدر الإحصائيات أن 10% من حالات الأمراض القلبية الخلقية مصابة برباعية فالوت، كما تقدر نسبة حدوث هذا المرض بالنسبة بين المواليد 9.6 لكل 10,000 مولود وتقدر نسبة الإصابة في حالة الأبوين المصابين بـ 1-5%، وبشكل عام فإن الرباعية تصيب الذكور أكثر من الإناث، وأيضا يقدر عدد المصابين في العالم برباعية فالوت، بنحو 400 مليون من الولادات الحية.

سموم قاتلة

التغذية هي أساس تكوين جسد صحي، وخاصة لمرضى القلب، لأنهم أكثر المحتاجين إلى نظام غذائي سليم، إلا أن روتين الحياة، فرض على الكثيرين تناول وجبات في مظهرها تبدو صحية إلا أن الموت يكمن بداخلها .

وفى هذا السياق أكد الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، على ضرورة التفرقة بين أمراض القلب الوعائية وأمراض القلب الخاصة بضيق الصمامات، فالأمراض الوعائية الخاصة بمرضى القلب هي نتيجة بعض سلوكيات الطعام الخاطئة، فالسمنة النباتية والزيوت المهدرجة وجميع المعلبات، شريك أساسي في زيادة تصلب شرايين القلب وتعتبر سموما قاتلة لجسم الإنسان .

وأشار إلى أن جميع الأطعمة مفيدة للإنسان، ولكن طريقة تناول كميات الطعام هي الفيصل، فبعض الأطباء يمنعون مريض القلب من تناول البيض، وهو تحذير خاطئ تماما، فيمكن للمريض تناول بيضة واحدة يوميا، والخطر هو تناوله أكثر من ذلك، فتناول الخضراوات واللحوم هو الأهم للمريض ولكن بتناولهم كميات مناسبة، نصف لحوم ونصف خضراوات .

ونصح “نزيه” بالمشي يوميا لمدة 30 دقيقة وشرب المياه بكميات كبيرة، فتناول المياه على مدار اليوم له فوائد إيجابية على الدورة الدموية وسيولة الشرايين وضبط ضغط الدم وتوزيع جهد عضلة القلب، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض المزمنة، نافيا خطورة تناول القهوة والشاي على مرضى القلب، وأنه لا توجد خطورة من تناولها بكميات قليلة، حتى إن الكوليسترول ليس خطيرا، طالما هو بعيد عن الزيوت المهدرجة .

وأضاف أنه وفقا لدراسات علمية، فشرب الماء، يحمى من مشاكل القلب والسكر الزائد، بشرط استهلاك المياه بجرعات محددة، موضحا أن المياه تعتبر الداعم الأول لعملية تنظيف الرئتين، ونصح سكان المناطق الملوثة والمدخنين بشرب جرعات كبيرة من المياه .

بيزنس الدعامات

عالم الدعامات الطبية والأدوية كبير وحتى جشع الطبيب في بعض الأحيان، دون مراعاة لحالة المريض الصحية أو المادية، فسعر الدعامة يتراوح بين 8 آلاف و 10 ألاف جنيه، ولكن التكلفة الإجمالية تتراوح من 75 إلى 90 ألف جنيه، فارتفاع نسبة المصابين بضيق الشرايين القلبية، حول الدعامات الطبية إلى بيزنس ضخم، يبدأ من الطبيب والشركات وينتهي عند المريض إما بالشفاء أو بالموت، تاركا خلفه لأسرته ديون العمليات الجراحية .

يوجد في مصر 15 شركة تقوم باستيراد دعامات من الخارج وتتحكم 3 شركات في تسعيرها، وللدعامات عدة أنواع منها الأيرلندي والأمريكي والصيني والياباني والأوروبي والمكسيكي والهندي، وبالرغم من أن تلك الأنواع معروفة لمعظم الأطباء إلا أن الطبيب يقنع المريض بأن الدعامة المستوردة من بلد معين هي الأفضل وهو غير مسئول إن لم يلتزم المريض بذلك النوع، وذلك لخداع المريض في الكثير من الأحيان، بالإضافة إلى أنهم بعد عمليات القسطرة، ينصحون المريض خوفا على حياته أن يقوم بتركيب دعامة أو اثنتين خوفا من تعرضه لأزمة قلبية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الكردانى، أستاذ جراحة القلب بأكاديمية القلب والصدر بطب عين شمس، أن هناك عدة أنواع من الدعامات منها الدعامة العادية، وهى التي تضيق مع الوقت خاصة عند مرضى السكر، ونوع أخر يسمى الدعامة الدوائية، وهى المستخدمة حاليا بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة ونوع حديث آخر يسمى الدعامة القابلة للذوبان، والدعامة الدوائية هي الأكثر استخداما حاليا وجميعها من الجيل الثاني والثالث للدعامات، والحديث عن أن دعامات الحكومة غير جيدة هو كلام غير صحيح وترهيب للمرضى من قبل بعض الأطباء.

وأضاف أن السبب وراء ارتفاع أسعار الدعامات هو المستهلكات التي تحدث أثناء العملية، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من يجرى عملية تركيب دعامة بمستشفى حكومي وعلى نفقة الدولة، وبين من يجرى نفس العملية بأحد المستشفيات الخاصة ومع طبيب قد اتفق المريض معه على إجراء العملية، فالأول لا يتحمل أي مستهلكات وبالتالي جميعها بالمجان .

أما النوع الآخر والذي يجرى عملية بمستشفى خاص، فأشار “الكردانى” إلى إن المستشفى يبحث في البداية عن الربح، والأمر الثاني أن الطبيب المعالج يضع في قائمة استخدامه المستهلكات وهنا نضيف بدلا من دعامة واحدة دعامتين لاحتمالية احتياجه لها أثناء العملية، والأمر الثاني استهلاك أنبول صبغة وقد يستهلك مريض واحد، أربعة أنابيب أثناء العملية، وكل ذلك يضاف إلى التكاليف، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأطباء يغالون في تقدير العملية ويطالبون بزيادة المستهلكات، وهذا ما يجعل المريض يدفع مبالغ باهظة أثناء العملية .

يذكر أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غرمت 10 مسئولين و9 شركات كبري للتوريدات الطبية، 5 مليارات جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل منهم لاتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية .