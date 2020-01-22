عودة الاشغالات والفوضى الى ميادين وشوارع الاسكندرية وضبط كميات من الاغذية الفاسدة

كتب احمد سلامة ودينا صاموئيل

عادت حالة الفوضى واشغالات الطرق مرة اخرى الى الميادين والشوارع الرئيسية فى مختلف احياء الأسكندرية بعد مروراسابيع على حملات شرطة المرافق والاجهزة التنفيذية فى مختلف الاحياء باشراف محافظ الاسكندرية الذى كان قد اصدر تعليمات مشددة بالقضاء عليها .ففى حى العجمى غرب المدينة عاد الباعة الجائلين الى احتلال الارصفة وميادين الهانوفيل والبيطاش واستمرت ظاهرة “التوك توك ” فى ازدحام الشوارع . وكذلك سوق محطة مصر وسط المدينة حيث اغلق الباعة السوق بالاشغالات وعادت ظاهرة سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الانارة.وفى حى العامرية انتشرت الاشغالات فى شوارع الحى الرئيسية وحول قسم الشرطة وكوبرى العامرية .من جهة اخرى تمكنت شرطة التموين من ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة، خلال حملة تموينية بنطاق حى شرق خلال حملة تموينية وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالكشف الظاهري، نتيجة تحللها وبها تغير بالخواص والقوام والشكل وتم التحفظ عليها، لحين صدور قرار النيابة، بمنطقة سيدى جابر وتم تحريز 120 كجم لحوم 90 كجم كبدة 10 كجم سجق، كما تم تحرير محضر إدارة وإنشاء وتشغيل ثلاجة دون ترخيص بمنطقة السيوف، وتم التحفظ على 60 كجم سجق، 20 كجم بسطرمة، 20 كيلو سمن بلدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 2,527 طن سلع غذائية (صلصة طماطم، خل طعام، نشا) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق والأضرار بصحة المواطنين.

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية لحيازته 2,520 طن سلع غذائية (مقرمشات، حلوى المولد) معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.وتم التحفظ علي المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وواصلت اجهزة الاحياء جهودها فى تصريف مياه الامطار التى نجمت عن نوة الشتاء الاخيرة واغلقت تراكمات المياه عدد من الشوارع فى مختلف الاحياء .وفى حى العامرية تم رفع 130طن من القمامة والمخلفات من الشوارع

من جهة أكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أنه تم تشكيل ثلاث لجان للمرور فى توقيتات مختلفة على جميع مرافق مينائى الإسكندرية والدخيلة (ساحات – مبانى – أرصفة – شركات – معدات – طرق – مسطح مائى) للتأكد من توافر جميع إشتراطات الأمن الصناعى، والسلامة والصحة المهنية ، وحماية البيئية لجميع الأنشطة بالميناء ، وكذلك التحقق من شهادات الجودة والسلامة الحاصلة عليها هذه الشركات ومدى سريانها.

وكذلك التحقق من تطبيق وتفعيل نظامى الجودة والسلامة طبقا لمواصفات الشهادات الحاصلة عليها الشركات ، والتاكد من تنفيذ إجراءات الجودة والسلامة والصحة المهنية .

وأضاف الغندور، أن اللجان الثلاث بدأت أعمالها بالفعل تحت الإشراف المباشر للربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، حيث ترأس إحداها نائب رئيس الميناء للتشغيل، وترأس اللجنة الثانية نائب رئيس الميناء للإستثمار، وترأس الثالثة رئيس الادارة المركزية للحركة بالميناء .