فريق بيلا يحصل على بطولة دورى مراكز الشباب بكفرالشيخ

كتب/ منتصر النجار

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب في نسخته السابعة للعام 2019-2020م التي أقيمت امس الثلاثاء، بنادي سخا الرياضي بمدينة كفرالشيخ بين فريقي مركز شباب أبو قطفة التابع لإدارة بيلا ومركز شباب كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وأحمد اسماعيل السيد، رئيس مركز ومدينة بيلا وعبدالمنعم الكنانى وكيل مديرية الشباب والرياضة وهشام غانم مدير إدارة الشباب والرياضة وجمال ساطور رئيس مجلس إدارة نادي أبوقطفة الرياضى ورضا عبدالله رئيس مجلس إدارة نادى سخا بكفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية وشهدت المباراة حماسًا من جانب الفريقين وسط إجراءات أمنية وحقق فريق مركز شباب أبوقطفة الفوز على فريق مركز شباب كفرالشيخ بثنائية نظيفة حيث أحرز الهدف الاول لأبوقطفة محمود طارق فى الدقيقة 30 من الشوط الأول بينما أحرز الهدف الثانى محمد هانى فى الدقيقة 25 بالشوط الثانى من وقت المباراة، وأدار اللقاء الحكم محمود ناصف، من منطقة كفرالشيخ الرياضي وراقبها أحمد الرشيدي، رئيس لجنة الحكام، وبهذا الفوز يصل فريق مركز شباب أبو قطفة للمركز الأول، ويفوز بكأس مراكز الشباب فى نسخته السابعة ممثلاً لمحافظة كفرالشيخ فى دورى الجمهورية لمراكز الشباب وفى نهاية اللقاء هنأ محافظ كفرالشيخ فريق أبو قطفة التابع لإدارة بيلا وسلم كأس الدورى للفريق الفائز بالبطولة والميداليات للمركزين الأول والثانى معلنًا دعمه الكامل للشباب والرياضة بكفرالشيخ ودعم مراكز الشباب، قائلاً أن الدولة تقوم بدور وطنى قوى تنمية الجيل الجديد ورعاية الشباب وممارسة أدوار مثل محو الأمية والحرف التراثية لافتاً أنه سيتم افتتاح حمام سباحة بنادى سخا الرياضي قريباً ، موجهاً رسالة لشباب أبناء المحافظة، قائلاً أن التنافس أساس التطور والتفوق في كل المجالات العلمية والرياضية وأن الدولة تبذل جهد غير مسبوق في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الرياضية وجودة التعليم والتقدم في جميع المجالات فيما قدمت مديرية الشباب والرياضة درع المديرية هديةً تذكارية للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يذكر أن دورى مركز الشباب لكرة القدم النسخة السابعة 2019-2020م بدأ بمشاركة 165 مركز شباب للتصفيات التمهيدية علي مستوي الإدارات الفرعية 4950 شاب في المدة من 3 سبتمبر 2019م إى 7 اكتوبر 2019م وتم تصعيد 24 فريق للمشاركة بالدورى عبي مستوى المحافظة وبدأت فعاليات الدورى يوم 27 يناير 2019م بمشاركة 24 فريق تم تقسيمهم إلي 4 مجموعات بناءً على التوزيع الجغرافى والقرعة العلنية التي أجريت بحضور ممثلين للفرق المشاركة حيث يحصد كل فريق علي مزايا نقدية من وزارة الشباب قدرها ألف جنيه لكل نقطة يحصل المركز أى أن التعادل في المباراة بنقطة والفوز بثلاث نقاط