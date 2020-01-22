“ياسمين”.. قصة نجاح فتاة صعيدية في العناية بالشعر

كتب:سويفى رشدى

طفلة مدلله نشأت وسط عائلتها، تهوى تجربة كل شئ جديد، تسعي يوماً تلو الأخر الي أن تكون إسماً مهماً ذات صيت في محافظات الصعيد، مهما كلفها ذلك، ورفضت أن تخطو خطوات أي فتاة صعيدية كل هدفها التخرج من الجامعة وإنتظار عريسها، بل قررت أن تتجه في طريق معاكس وهو أن تكون صاحبة عمل متميز دون غيرها، وبدأت في التتخصص بالعناية بالشعرالتقت الفتاه الصعيدية لسرد تفاصيل نجاحها. هي ياسمين الانكشاري، فتاة من فتيات محافظة أسيوط، مواليد عام 1989 تخرجت من كلية الاداب الشرقية، قسم عبري بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2010، وحصلت علي كورسات في اللغة العبرية وترجمت كتابين داخل مكتبة الجامعة خلال فترة دراستها، وعقب اختيارها من ضمن الـ10 الاوائل بالجامعة لم يتسني لها الحظ للسفر، ولم يتوقف الامر عند ذلك. بدأت ياسمين، في سرد قصة نجاحها، قائلة بدات قصة العمل حينما سمعت عن مادة جديدة تستخدم للشعر (البروتين)، ولم يكن أحد بمحافظة أسيوط يعرف هذا الإسم، وكان المتداول حين ذلك مواد فرد الشعر فقط. وإستطردت ياسمين، بدات بالتجربة واستخدامه كتجربة شخصية لي ووجدته عكس كافة مواد الكرياتين التي نستخدمها ومواد الفرد، من هنا قررت البدء في العمل في البروتين وادخاله لمحافظة اسيوط، وبدات بالتوزيع كمنتج فقط لمحافظات الصعيد اسيوط، وسوهاج، والمنيا لمدة عامين، وعقب ذلك قررت استخدام البروتين لفتيات محافظة اسيوط. وأوضحت ياسمين، لم أجد طريقة لمساعدتي ف النجاح سوي تدشين جروب علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، لنشر الصور أولاً بأول للفتيات، وكان النجاح حليفي ليعوضني عن حلم الجامعة، وتحقق قول الله عز وجل “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، وفي بداية عملي واجهتني عدة صعوبات ولكن كان هناك تشيج دائماً من المقربين الي، وبعدما انتشر صيتي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، تزايد أعداد الفتيات المترددين لتجربة ذلك. وتضيف ياسمين، أن إرتفاع أسعار الماتريال وكونها جديدة علي المجتمع كانت بمثابة أمر صعب جداً يؤرق عملي، ولكن بعدما لاحظت الفتيات النتائج المبهرة، كان ذلك نقطة تحول في زيادة أعداد المقبلين عليه، علي الرغم من إرتفاع أسعاره. وإختتمت ياسمين، حديثها قائلةً أحلم بأن أمتلك أكبر مركز متخصص في صعيد مصر للعناية بالشعر، وتغيير الفكر السلبي المتواجد لدي السيدات في الصعيد عن الفرد التي تكونت نتيجة تجارب سيئة ليس لها اي علاقة بالبروتين وعالم الصبغات المتخصص.