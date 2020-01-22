بالصور..الأمن يحبط مخطط إخواني إستهدف نشر الفوضى في البلاد تزامنا مع ذكرى 25 يناير

أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بتركيا وعددهم 7 أشخاص، وضبط عدد من العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، فضلا عن ضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى هذا المخطط، تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التى كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابى.