اجتماع وزيري السياحة والآثار والدولة للإعلام لبحث الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير

اجتمع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزير الدولة للإعلام الاستاذ أسامة هيكل، بالشركة المعنية بالترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري. وحضر الاجتماع المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اللواء عاطف مفتاح، وقيادات وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وخبراء في مجال التسويق والترويج. وتم خلال الاجتماع، استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي. وتم طرح افكار جديدة لخدمة السياق الترويجي للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذي تولية الدولة المصرية والعالم اهمية كبيرة حيث انه يعتبر اكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة كما ستعرض به ولأول مرة اكثر من ٥٠٠٠ قطعة لكنوز الملك الذهبي توت عنخ امون، بالإضافة الى عرض التابوت الخارجي للملك الشاب والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتي تم نقله للمتحف المصري الكبير العام الماضي ليعرض ولأول مرة الثلاث توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.