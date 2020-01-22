مشروع قانون “مجلس الشيوخ” أمام “تشريعية البرلمان”

تلقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ لتحديد موعد لبدء مناقشته. وتضمن مشروع القانون تقسيم محافظات الجمهورية إلى ٣١ دائرة انتخابية مخصص لها ٦٠ مقعدا، ودوائر القوائم ٣٣ دائرة مخصص لها ١٢٠ مقعدًا. ويعين رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء وعددهم ٩٠ عضوًا. وطبقًا لمشروع القانون المقدم للجنة من النائب سلامة الرقيعى عضو ائتلاف دعم مصر فإن نصيب محافظة القاهرة ١٢ عضوا منهم ٨ بالقائمة و٤ فردي، والإسكندرية ٩ نواب، منهم ٦ بالقائمة و٣ فردي.