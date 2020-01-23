بعد”السنجاب الاحمر” و”القطة التى قالت لا”و” العصفور الأزرق”: اليوم.. توقيع كتاب “حوار المساحات” لأمل جمال بمعرض الكتاب ..والكاتبة تهدي الكتاب لـ”صبري موسى”

*كتبت :أيات عبدالحكيم:

يعقد فى تمام الساعة الرابعة والنصف ، من بعد عصر اليوم الخميس ،حفل توقيع كتاب “حوار المساحات” للكاتبة والأديبة أمل جمال ،ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ،بقاعة ا”لبرنامج المهنى” ، “بلازـ ا”.ويناقش الكتاب كلا ،من الدكتور محمد نسيم ،والدكتور سيد الامام ،والدكتور مدحت الجبار .

يتناول كتاب “حوار المساحات”، نقد عدداً من الرويات ومنها، “الفيل الأزرق ” لـ أحمد مراد ، “عمر الدار” لـ هويدا صالح، “وداعاً أيها الطفل ” لـ جبار ياسين ،”الناطورة ” لـ مصطفى البلكى ، “رهبة المباركين”لـ عبد الراضي أبو دوح.

كما يتناول الكتاب مجموعات قصصية ومنها، ” السيدة التى والرجل الذى لم ” لـ صبرى موسى ، “بيضة على الشاطئ ” لـ شريف صالح ، “مقطع جديد لترنيمة قديمة” لـ شريف عبد المجيد ، و “لأنها” للكاتبة اليمنية هدى العاطس . أهدت الكاتبة “حوار المساحات” للكاتب الكبير ، الراحل صبرى موسى ، الذى كان يؤمن بأثر الكلمة علي الاجيال الجديدة من الكتاب ؛ حين قال. ” انت تكتب …اكتب للأجيال القادمة ،ملخصاً لتاريخ العالم ،وأهم النظريات العلمية والفنية ، ليكون لديهم شئ يبدأون به … وضعة فى زجاجه وألقها فى البحر ”

تعد الكاتبة أمل جمال ، من ابرز كتاب النقد الأدبى والشعر بإلاضافة للكتابة للأطفال ، حيث نشر لها سبعة دواوين شعرية منها ،”لاورد للحرب ” ،”فضاء لجماح” و”كأنها أنا” .

كما قامت بترجمة قصيدة شعرية ، للشاعر الأمريكى الراحل سام هيل ، “يقاس بالحجر والجنة” .

كما صدر لها ثماني كتب للأطفال ، مابين شعر وقصة منها ، ” السنجاب الاحمر” ،”القطة التى قالت لا” ، و ” العصفور الأزرق ” .