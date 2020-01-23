بيان من “الداخلية” حول تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في الإحتفال بعيد الشرطة الـ68:فيلم تسجيلي حول البطولات والنضال ..وفقرات فنية حول التضحيات.. وتكريم أهالي الشهداء

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الإحتفال بعيد الشرطة الـ68 يوم الخميس 23 يناير 2020 السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة،ويجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وكبار رجال الدولة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء هاني الحسيني.



وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي حول بطولات ونضال وتاريخ الشرطة المصرية منذ القدم ، وتحدث عن بطولات الشرطة في عام 1952 عندما وقف رجال الشرطة يوم 25 يناير أمام أقوى الجيوش ليحمي مدينة الإسماعيلية وأهلها ورفضوا الاستسلام وفي عام 1956 وعلى طول معارك القناة وقف رجال الشرطة لحماية الوطن وشعبه.

وأوضح الفيلم التسجيلي أن في عام 1973 كان رجال الشرطة يؤمنون الجبهة الداخلية، وفي الثمانينات والتسعينات تصدت الشرطة للإرهاب بقوة وشراسة وقدمت شهداء لحماية مصر وشعبها، وقامت الشرطة المصرية بدور عظيم في مواجهة جماعات الشر أيضا وانتصر الشعب المصري في النهاية.

وعقب الفيلم التسجيلي، تم عرض فقرة فنية غنائية بأداء المطرب مصطفى حجاج والفنانة هبة مجدي بصحبة عدد من الأطفال، ثم قدم مجموعة من الأطفال فقرة غنائية وطنية في حب مصر.

وعقب ذلك قدم مجموعة من الفنانين فقرة فنية وغنائية عن بطولات وتضحيات شهداء الشرطة وأسرهم،عرض خلالها صور لشهداء الشرطة، وقصص بطولاتهم، منها قصة الشهيد البطل العميد وائل طاحون مفتش مباحث الأمن العام، وزوج ابنته الشهيد البطل معاون قسم النزهة الرائد ماجد عبد الرازق.

بدوره، قال عاطف وائل طاحون نجل الشهيد وائل طاحون والطالب بكلية الشرطة “إن لديه عزيمة وإصرارا لمواصلة كفاح وبطولة والده وزوج شقيقته الشهدين.



ثم قام الطالب عاطف طاحون بتقديم التحية لأسرته، كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصافحة أسرة الشهيد العميد وائل طاحون.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي لحصاد عام ماضٍ من الجهود والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية ، أشار إلى نجاح الخطط الأمنية في دحر فلول الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية فاعلة للتنظيمات الإرهابية، كان أبرزها إحباط مخططات لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بإحدى الدول، من أجل الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية بالبلاد .

كما استعرض الفيلم الجهود الأمنية في مواجهة الجريمة الجنائية في شتى صورها ومختلف أنماطها ؛ من خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، أبرزها منطقتا بحيرة المنزلة والسحر والجمال، والقضاء على 65 من العناصر شديدة الخطورة في تلك البؤرة، وكشف غموض الجرائم المختلفة، مما أدى إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم بنسبة 6.5%، مقابل ارتفاع نسب الضبط من 95% إلى 97%، عن العام المضي.

ولفت الفيلم أيضا إلى جهود الوزارة في إحباط محاولة دخول أكثر من طنين من مخدر الهيروين إلى داخل البلاد على إحدى السفن بالبحر الأحمر، ومحاولة أخرى لتهريب 3 أطنان من مخدر الحشيش.

كما استعرض الفيلم جهود الشرطة في التصدي إلى جرائم الهجرة غير الشرعية وضبط التشكيلات العصابية القائمة عليها، وتأمين قرارات الإزالة للمتعدين على أراضي الدولة، ومكافحة الفساد والرشوة والاختلاس والتزيف وتزوير العملة وجرائم التهرب الضريبي والجمركي.

عقب ذلك، عرض فيلم تسجيلي بعنوان (المهمة)، والذي يعكس المحاكاة الواقعية لدور وطني يقوم به مجموعة من أبطال قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، الذين يستمدون قوتهم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة من قوة الحق، ويبذلون من أجل هذا ليس من حياتهم فحسب بل حياتهم نفسها لينالوا شرف الدفاع عن أمان المواطن وأمن الوطن.



وتناول الفيلم مجموعة (البلاك كوبرا) وقوات الدعم، لمتابعة ورصد القيادات الإرهابية التي تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية وتفخيخ الأماكن الحيوية، والتي أودت بحياة المدنيين، وكيفية القبض على تلك القيادات والقضاء عليها.

وأشاد الفيلم بأداء قوات مكافحة الإرهاب وقدراتهم الخاصة وبطولاتهم العظيمة في القضاء علي العناصر الإرهابية والاستشهاد في سبيل الله والوطن.

عقب ذلك، قدم مجموعة من قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووعدوا الرئيس بأن رجال الشرطة قادرون على حماية الشعب المصري، الذي يعد أمانة في أعناقهم، مؤكدين أنهم جاهزون وعلى أعلى مستوى من التدريب والتسليح في أي وقت وفي كل مكان وبدعم من الرئيس السيسي والشعب المصري، لمواجهة من يهدد أمن أي مصري، لافتين إلى أن رجال مكافحة الإرهاب يقدمون أرواحهم فداء لمصر.

وأضافوا “نردد مثلما قال الرئيس السيسي في وقت سابق (إن من سيقترب من مصر سنمحيه من ظهر الأرض)”.

عقب ذلك، ألقى الملازم أول محمد أشرف خليل، قصيدة شعرية بعنوان (اسمعيني يا بلادي).



وعقب ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من شهداء ضباط الشرطة، حيث تسلم أهالي الشهداء أوسمة التكريم، كما قام الرئيس بتكريم عدد من ضباط الشرطة ومنحهم أنواط الامتياز من الدرجة الأولى والثالثة.

ثم ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته خلال الاحتفال.

وفي ختام الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68 عزف السلام الجمهوري.