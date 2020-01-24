القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة

بعث الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة للسيد اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2020 جاء فيها :

السيد اللواء / محمود توفيق

وزير الداخلية

يسعدنى أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، يؤكدون إعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى ، كما يذكرون بكل الفخر والإعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952ميلادياً دفاعاً عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية ، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والإستقلال .

رعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائماً بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر .

وكل عام وأنتم بخير .

كما بعث الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة .