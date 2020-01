إستمع بالفيديو ..مومياء مصرية تتكلم بعد 3 آلاف سنة من تحنيطها !

كتب أيات عبدالحكيم:

صوت يصدر من مومياء عالم مصري بعد مرور 3 آلاف على تحنيطها يشغل العلماء هذه الأيام..في التفاصيل، كشف علماء بجامعة رويال هولواي البريطانية، كيف يبدو صوت كاهن مصري محنط عاش قبل 3000 عام، عن طريق طباعة ثلاثي الأبعاد لمسالكه الصوتية، وفقا لما نقله الفيديو المرفق.

Mummy, can you hear me? Researchers say they've mimicked the voice of a 3,000-year-old Egyptian mummy by recreating much of its vocal tract using medical scanners, 3D printing and an electronic larynx. https://t.co/R1ASlreYxN #odd pic.twitter.com/RVM41yw6Ui

— AP Oddities (@AP_Oddities) January 23, 2020