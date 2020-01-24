وزيرة الثقافة: معرض الكتاب استعاد شبابه بعد الخمسين..*رئيس “الهيئة المصرية”:”المعرض” لا يخضع للرقابة لكن لا نسمح بطرح كتب مسيئة أو محرضة أو خارجة عن الآداب العامة.

قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يعد أبرز حدث ثقافي سنوي في مصر استعاد شبابه بعد خمسين عاما من انطلاقه.

وقالت في افتتاح الدورة الحادية والخمسين إن المعرض شهد نقلة كبيرة في يوبيله الذهبي العام الماضي بانتقاله من أرض المعارض بمدينة نصر إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لكن دورة هذا العام شهدت تركيزا أكبر على التنظيم والاهتمام بالبرنامج الثقافي وإضافة الكثير من الخدمات للزائرين خاصة الشبان.

وأضافت حسب تقرير عن المعرضة نشرته “رويترز” اليوم الجمعة أن المعرض أضيفت إليه في الدورة الجديدة قاعات للعروض السينمائية والمسرحية لم تكن انشئت بعد في الدورة السابقة وهو ما أتاح الفصل بين الأنشطة الثقافية المتمثلة في الندوات وورش العمل والموائد المستديرة وبين الأنشطة الفنية.

وتابعت قائلة إن المعرض أصبح له أيضا بدءا من هذا العام تطبيق خاص على منصات الهواتف الذكية يساعد الزائر في تحديد مواقع دور النشر ومعرفة أسعار الكتب مسبقا ومواعيد الندوات والأنشطة المختلفة.

وتقام الدورة الحادية والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 22 يناير كانون الثاني إلى الرابع من فبراير شباط بمشاركة أكثر من 900 دار نشر من نحو 40 دولة من بينها السنغال ”ضيف الشرف“.

ويرفع المعرض شعار (مصر-أفريقيا.. ثقافة التنوع) كما اختارت اللجنة العليا للمعرض عالم الجغرافيا والمؤرخ الراحل جمال حمدان (1928-1993) شخصية المعرض.

يستضيف المعرض هذا العام باقة من المثقفين والكتاب والأدباء منهم الروائي الكويتي سعود السنعوسي والكاتبة السعودية هيلانة الشيخ والكاتب الليبي محمد الأصفر والناقدة المغربية كريمة بو حسون والمترجم التونسي جمال الجلاصي والإعلامية البحرينية عهدية أحمد والشاعر المصري فاروق جويدة.

كما يستضيف مجموعة من الفنانين الذين يثرون البرنامج الثقافي منهم المخرج السينمائي يسري نصر الله والممثلة سميحة أيوب والممثلة يسرا، ويحتفي بمئوية ميلاد الممثل الراحل فريد شوقي (1920-1998) والممثلة زوزو نبيل (1920-1996).

* الرقابة

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي إن معرض القاهرة الدولي للكتاب لا يخضع للرقابة لكن في الوقت ذاته لا يمكن السماح بطرح كتب مسيئة أو محرضة أو خارجة عن الآداب العامة.

وقال ”قانونا وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب لا تملك سلطة رقابية، هذا دور منوطة به شرطة المصنفات الفنية“.

وأضاف ”دورنا كخبراء في النشر أن نتابع ونرصد، كما ترد إلينا أحيانا شكاوى من رواد المعرض، دورنا يقتصر على إخطار شرطة المصنفات وهي المنوطة باتخاذ الاجراءات الرسمية في حالة وجود مخالفات سواء على مستوى المحتوى أو على مستوى حقوق الملكية الفكرية“.

ويبلغ عدد عناوين الكتب المطروحة في الدورة الحادية والخمسين لمعرض القاهرة للكتاب نحو مليون عنوان كتاب بمختلف اللغات.

ومن بين الدول المشاركة في المعرض السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن وتونس والمغرب والجزائر واليونان وقبرص وإيطاليا والهند والصين واليابان وباراجواي وكينيا ونيجيريا والسودان وغانا.

وكان المعرض استقبل في دورته السابقة نحو ثلاثة ملايين زائر فيما يأمل المنظمون في زيادة هذا العدد بالدورة الجديدة.