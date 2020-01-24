في محافظة الجيزة..المجازر وسط الكتلة السكنية تمثل خطورة دائمة على السكان

كتب مجدي عباس عواجة

خطورة المجازر يعرفها جيدا العاملون في المحليات والطب البيطري خاصة إذا كانت ملاصقة للكتلة السكنية حيث تزداد خطورتها صيفا فتتكاثر كافة الحشرات الناقلة للأمراض الوبائية فضلا عن انبعات الروائح الكريهة باستمرار.

يقول حسن الساعاتي أن مديرية طب بيطري الجيزة بها 23 مجزرا حكوميا ومجزران بالقطاع الخاص ومعدل الذبح الشهري من 18 إلى 20 ألف رأس ماشية وأضاف مؤكدا أن المجازر داخل الكتلة السكنية تتسبب في مشاكل كبيرة جدا.

وأضاف طه الفولي أن أكبر مجزرين بالجيزة في المنيب والوراق وهما داخل الكتلة السكنية ، كما أن هناك مشاكل عديدة في شبكات الصرف والمياه والكهرباء .. لأن المجازر عند الإنشاء كانت بعيدة تماما عن الكتلة السكنية التي زحفت عليها لتصبح المجازر وسط الكتلة السكنية لتمثل خطورة دائمة قاتلة على السكان .

ويطالب سمير السيد بنقل جميع المجازر إلى منطقة الظهير الصحراوي على مراحل رحمة بالسكان الذين يعانون من وجود هذه المجازر داخل الكتلة السكنية حيث يكونون معرضين لشتى الأمراض .

خطورة المجازر يوضحها بيومي الدسوقي بان هناك 250 مرضا مشتركاً يصاب بها الإنسان عن طريق الحيوان نفسه أو من خلال تناول لحومه ومن هنا تتضح خطورة المجازر وأهمية صيانتها والحفاظ عليها .

ويؤكد أسامة السمري أن الذبح داخل المجازر يحافظ على البيئة فلا تتلوث الشوارع بالدماء وتنتشر الحشرات الناقلة للأمراض ولا تتواجد رائحة تزكم الأنوف .

ويتساءل طنطاوي بدوي متى يتم فصل الأشتباك القائم الدائم بين الإدارة المحلية والطب البيطري لأن المجازر تابعة للوحدة المحلية وتنازع الاختصاصات أحد أسباب سوء حالة المجازر .

وتطالب سهام إمام بأن يتم تعديل قانون الإدارة المحلية لتكون تبعية المجازر للهيئة العامة للخدمات البيطرية فقط ليسهل إدارتها وصيانتها كما أنها تعطي الهيئة سرعة إتخاذ القرار المناسب .

وتطالب سناء يوسف بسرعة نقل المجازر خارج الكتلة السكنية بأن يتم بيع المجازر التي تتوسط الكتلة السكنية وإقامة مجازر بثمنها في الظهير الصحراوي على أحدث النظم .

ويجزم طه العربي بأن المجازر بوضعها الحالي ملوثة للبيئة وتمثل خطورة دائمة على حياة السكان لأنها تفتقد كافة الأشتراطات والمواصفات أبرزها سوء التخلص من مخلفات الذبح .

ويشير بدوي شاكر إلى غرف الإعدام والتي تنبعث منها روائح كريهة جدا وخطر داهم على السكان .

ويتساءل دسوقي عويس عن سبب إقامة مجزر المتانبا بجوار مدرسة الشيخ خليفة الإعدادية والمجزر مصدر قلق وأرق للطلاب بسبب الناموس والهاموش والروائح ومخلفات الذبح رغم وجود ظهير صحراوي باللشت .

الخطوة الهامة لتحديث المجازر من وجهة نظر تامر وجيه هي نقل الإشراف والتبعية الكاملة من المحليات للهيئة العامة للخدمات البيطرية لأن المجازر بوضعها الحالي كارثة وسبب جوهري لتفشي الأمراض الوبائية .