لعبة القط والفأر بين الأهلي و”أزارو”.. والزمالك ينفي رغبته في ضمه 

أصبح اللعب بين النادي الأهلي ومهاجمة المغربي وليد أزارو على المكشوف خصوصا بعدما علم اللاعب برغبة الجهاز الفني فى الاستغناء عنه مقابل قيد اللاعب السنغالي الجديد أليو بادجي حيث إنه لا يوجد مكان لاي لاعب اجنبي جديد ولابد من الاستغناء عن لاعب من الـ 5 الموجودين (معلول – أجايي – ديانج – جيرالدو – أزارو) من أجل قيد بادجي.

“الاهلي” يعلم جيدا انه بمجرد ان يستغني عن ازارو من الوارد ان ينتقل للعب في الزمالك لذلك بدأ في البحث عن عرض اعارة خليجي للاعب فكان عرض الاتفاق السعودي الذي جاء براتب ضعف ما يتقاضاه ازارو من الاهلي لكن اللاعب ضرب كرسي في الكلوب ورفض هذا العرض مطالبا برحيلة نهائيا وليس على سبيل الاعارة، ومازالت المفاوضات بين الطرفين جارية حتى الان.

وفي نفس الاطار نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ما تردد مؤخرا في بعض الصحف والمواقع الالكترونية رغبة ناديه ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، مؤكدا إن أزارو لاعب كبير، لكن كل ما تردد عن دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب في هذه الفترة “غير صحيح، مشددًا على أن الزمالك يضم أفضل لاعبي مصر خلال الوقت الحالي، مضيفا أن التركيز فقط على لاعبيه.

وأكد مرتضى، أن قائمة فريقه المحلية ستغلق بقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو، وبالتالي ليست هناك أي نية لضم أزارو، موضحا أن ناديه سيحدد احتياجاته في نهاية الموسم، وفقا لمتطلبات الجهاز الفني.

كما كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن تلقي صالح جمعة صانع ألعاب الفريق عدة عروض للرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما اعلن السويسري رينيه فايلر موقفه وطلب رحيل اللاعب، موضحا ان إدارة التعاقدات تفضل فكرة إعارته، وهو ما سيتم خلال الانتقالات الشتوية.

وأضاف، ان صالح جمعة عقد عدة جلسات مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ لبحث قرار رحيله، والكرة الآن في ملعب صالح خاصة أن لديه عدة بدائل للمفاضلة بينها، مشيرا الى ان صالح يملك عرضين حاليًا من ناديي الاتحاد السكندري وإنبي وسيتم حسم مصيره في الساعات المقبلة.

وعن احتمالية رحيل اللاعب للزمالك، أكد القيعي ان صالح مرتبط بعقد مع الأهلي يمتد 3 مواسم ونصف فكيف سيرحل للزمالك؟ إذا كان الحديث على استعارته مثل أي فريق بالدوري فهو أمر غير وارد.