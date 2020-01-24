ريشة “حسانين الفنان داخل الميدان” :هكذا أرخ فنان للندي والنور

كتبت نسمة تليمة:

لم تكن ريشته مجرد حبر عابر، سجل بها أحداث غير عابرة مرت على القلوب قبل العيون خلال 18 يوما في ميدان التحرير فى 2011، كما لم تكن كلماته وتنبهاته لنا مجرد قواعد للعمل الصحفي، أتذكر جيدا حين أتيت الى العمل فى الجريدة، وكان يجلس رجل دائما وأبدا يحمل فى احد اليدين الكثير من الالوان والاوراق، يرتدي نظارة طبية يرى من خلفها الكثير وأكثر مما نتصور، ينبهنا حين نذهب لاجراء احد الحوارات الصحفية عينك كاميرا فوتوغرافيا عليك التامل الجيد لما حولك، ابتسم للمصدر ابتسامة ذكية تعلمه انك تفهم ما يقول دون ان تنطق بكلمة، جمال حسانين، رسام الكاريكاتير المصري، الذى انتبه له الكثيرون حين مروا من ميدان التحرير دون ان يتحدثوا اليه فقد كانت لوحاته، بمثابة يوميات عن ثورة يناير، وميدان التحرير او المدينة الفاضلة التي صنعها ثوار راهنوا على حلم بعيد، وكتبوا مواصفات الحلم وأطلقوا سراحه. كانت لوحات جمال حسانين اكمالا لما قام منذ عشرات السنين في أول جريدة معارضة حزبية في الثمانينات حين كان يجلس ويمنح الكتابة ألوانا بعينها تدب فيها الروح على ورق الجريدة، وتتنوع الخطوط والبروفات ويصبح الخطأ عملة نادرة فى وقت لم يكن من السهل الطباعة ولم يأت بعد الزمان بالأجهزة الخاصة بالطبع والتصوير والألوان.

كانت لوحاته اكمالا لكثير من النضال، او نتيجة اذا جاز لنا التعبير اذا اعتبرنا ان الكثير ممن آمن بالنداء الشهير والرائع “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” قد تعلموا على يديه، آمنوا بما أخبرهم به من حقوق ومحبة ومعاني نبيلة للعالم بشكل عام والوطن بشكل خاص.

أتذكر جيدا وجوده الدائم ما بين الميدان وشوارع طلعت حرب وقصر النيل ومحمود بسيوني، والحماس الممتلئ به صوته كلما جاءت معلومة جديدة تخص الحالة والمشهد السياسي، أتذكر كيف كان يمنح من حوله أفكارا مذهلة في كل مرة يرسم لوحة جديدة او كاريكاتيرا ويعلقه داخل الميدان، او على جوانب الحديد المنتشرة داخل الميدان، أقرب لمراحل متتابعة يوما بيوم، يحزن ويضحك ويتفاءل ويبدر سككا جديدة في كل خط، وحين يمر احدهم يبتسم للوحة أو يتأمل في صمت ويبحث عنه ليناقشه فيها، وهو دائما منتظرا ومستعدا للكثير من الحكي وتضفير الماضي بالحاضر حتي لا يقع أحدهم في حيرة .

أسلوب جمال حسانين رسام الكرايكاتير بجريدة الاهالي، كان سهلا ممتنعا، يؤرخ لحلم كبير، لا يزال بداخل الجميع.