استمرار التصدى لاعمال البناء المخالف.. ومنشور يثير استياء المعلمين بالاسكندرية

كتب احمد سلامة ودينا صامويل

أمر اللواء محمد الشريف #محافظ_الاسكندرية اليوم حي منتزه أول بالبدء الفوري في إزالة كافة إشغالات الطريق من شوارع منطقة الفلكى التابعة لحي منتزه أول قائلا: “الطريق ملك الدولة وحق لجميع الأهالي وأي حاجة هتقفل الشارع سيقوم الحى بإزالتها “.

وطالب الشريف الأهالي بضرورة معاونة الحي بعدم السماح بتكرار تلك التعديات والاشغالات التي تعيق حركة المرور والمارة مؤكدًا أن المحافظة ستطبق القانون ، والمتابعة ستكون أول بأول ، كما كلف مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء فى تمهيد شارع عبد الوهاب بالفلكي بشكل مؤقت لحين تنفيذ عملية الرصف تلبية لمطالب الأهالي.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، و المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالمحافظة، و المهندسة وفاء على سكرتير عام حي منتزه أول، و السادة أعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

كما واصلت احياء الاسكندرية التصدى لاعمال البناء المخالف ومصادرة مواد البناء وتحرير المحاضر للمخالفين تنفيذا لتعليمات محافظ الاسكندرية . ففى حى وسط تم ايقاف ومصادرة مواد بناء فى شارع الساحة الشعبية بحى محرم بك وفى منطقة سيدى بشر بحى المنتزه تم إيقاف الأعمال لبناء عقار بدون ترخيص بشارع يوسف السباعى سيدى بشر بحرى وتم التحفظ على (موتور الوش، حلة الونش، برويطه، كوريك، وكمية من الاسمنت.

وفى جامعة الاسكندرية أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بضرورة متابعة أعمال الكنترولات، والتشديد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج، في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير القادم، وإعلان جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الدراسة. وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول اتسمت، بانخفاض ملحوام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح للعرض وآخر للبيعر محمد علي»، ويتناول فيه مؤلفه تاريخ استخدام الأسلحة النارية وتقنياتها وتطورها وانتشارها في مصر من العصر المملوكي إلى عصر محمد علي، وكذلك إسهامات المسلمين والحكّام في ذلك التطور.