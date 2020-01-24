رئيس حزب التجمع ينبه من خطورة إحتفال ما تسمى بـ”القبائل العربية”بإستاد القاهرة:ألا تتعلمون من مخاطر التقسيم المذهبي وتفكيك “الهوية الوطنية”؟!

علق رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي النائب سيد عبدالعال على الإحتفالية المقامة حاليا في ستاد القاهرة الدولي ،تحت مسمى “القبائل العربية” لدعم الدولة والإحتفال بعيد الشرطة قائلا :”لماذا إحتفل اليوم الجمع البعض بعيد الشرطة تحت إسم القبائل العربية وذلك باستاد القاهره ؟..وفى حدود علمى أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخنا الحديث،يعقد إحتفال مدعوم من الحكومة بأسم القبائل العربية،فهذا غريب علينا حيث لم نعرف هذا التصنيف الذى

يقسم الشعب الواحد قبائل (عربيه)وأخرى (أمازيجية ).الخ..ومن هؤلاء الذين يريدون لأنفسهم تمايز قبائلى (عربى ) على باقى الشعب،هل لايكفينا محاولات التقسيم المذهبي (سنة وسلف وشيعة )،فنذهب للبحث عن هوية تتجاوز الهوية الوطنية التى حمت مصر عبر ألاف السنين “.وأضاف رئيس حزب التجمع في تغريدة له على صفحته على”الفيس بوك:”أتمنى أن ننظر للدول من حول مصر حتى ندرك خطورة هذا الاتجاه خاصة إذا كان محل إستحسان بعض دوائر الحكم فى مصر ممن قدموا التسهيلات لهذا الحفل تحت هذا الاسم (مجلس القبائل والعائلات المصريه”..ويشهد استاد القاهرة حاليا احتفالية تحت عنوان “مصرنا” التي تنظمها القبائل العربية تحت شعار “عيلة واحدة.. وطن واحد” وتقول انها لدعم الدولة المصرية .