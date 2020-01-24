رئيس حزب التجمع وعلي الدين هلال وصميدة يشاركون في ندوة كتاب ثقوب في جدار الاحزاب المصرية لعلاء عصام بمعرض الكتاب

يحتفل الزميل علاء عصام، الصحفي بجريدة “الأهالي”، بطرح كتابه الأول “ثقوب في جدار الأحزاب المصرية”، الإثنين المقبل في تمام الـ3 مساء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح دار المعارف.

يتناول الكتاب الأزمات التي تعرضت لها الأحزاب بعد ثورة يناير وتجربته الشخصية، كعضو بحزب التجمع منذ عام 2007 وطرحه حلول لهذه الأزمات.

تعقد ندوة حول الكتاب بمشاركة علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، وكاتب مقدمة الكتاب، والسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وهدي رؤوف أستاذة العلوم السياسية، وذلك يوم الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا بمبني بلازا 1 بقاعة البرنامج المهني.