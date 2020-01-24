بعد مرور 50 عاماً على وفاته : مناقشة  كتاب “البحرين فى زمن ناصر” لـ”الدوسري”  في معرض القاهرة الدولي للكتاب

متابعة أيات عبدالحكيم

شهدت قاعة “البرنامج المهنى” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة ،ندوة لمناقشة كتاب “البحرين فى زمن جمال عبد الناصر”، للكاتب “إبراهيم راشد الدوسرى” ..ويأتي ذلك ذلك ضمن فعليات اليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولى للكتاب،حيث شارك في النقاش الدكتور كمال مغيث ،والدكتور محمود نسيم والكاتبة أمل جمال .

صدر الكتاب بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر ،ومرور اكثر من 50 عاماً على وفاته ،وقال المتحدثون انها رسالة حب ووفاء إلى روح عبد الناصر ،بإلاضافة إلى توثيق العلاقة التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ،على المستوى السياسي والثقافى والفنى .

حيث دعم عبد الناصر الحراك السياسي فى البحرين ،الذى كان يطالب بحرية واستقلال شعب البحرين من الاستعمارالبريطاني،في فترة الخمسينات من القرن الماضى .

ودعم البحريني المادى و والمعنوى للجيش المصرى فى مقاومتة للاستعمار البريطانى ،وأثناء العدوان الثلاثى ،وتأميم قناة السويس 1956 ،وحرب 1976 .

وقد استمرت علاقة المحبة والاحترام بين البحرين وجمهورية مصر ،على جميع الأصعدة معبرة عن التلاحم والاحترام ،على مر العهود التالية والتى استمرت حتى اليوم ،فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وعهد جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان أل خليفة .

يعد الكاتب إبراهيم راشد الدوسرى، كاتب ومخرج أفلام وثائقية قصيرة، و روائية ، شارك بها فى المهرجانات البحرينية،والخليجية ،من تلك الأفلام : حبيبة الشمس ،وتر فى المحرقة ، الفقص ،و بدور ،عادل .

كما صدر له :مشوار المطرب عبد الله سالم بو شيخة 1991،و الفنون الشعبية فى البحرين 2004،ومرايا القصور مجموعة قصصية 2008.،والفنان أحمد الفردان غواص فى بحر اللؤلؤ والانغام 2013.،والبديع حبيبة الشمس .. تاريخ البديع الطبعة الثانية 2016.

وقد حصل الكاتب على عدد من الجوائز والالقاب ومنها :سفير للثقافة عبر العالم من مؤسسة ناجى نعمان للثقافة بالمجان 2012 من بيروت.،ودرع التكريم مقدم من مركز كانو الثقافي بمناسبة حصوله على لقب سفير فوق العادة فى مملكة البحرين وعبر العالم 2012،وحاصل ايضا على جائزة القدس للقصة القصيرة /المركزالثانى على مستوى الوطن العربى /عن الفئة الأولى عن قصة بعنوان : (البالونة الخضراء) الدورة الثانية2010 ،من اللجنة الاجتماعية الفلسطينية / مقرها ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ،ودرع التكريم من نادى الحالة الرياضى بمناسبة تدشين كتابة : المطرب محمد زويد… وتر البحرين الاصيل 2018.