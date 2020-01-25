إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة نهاية العام

أعلن وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا سيليشي بيكيلي، أن بلاده ستبدأ ملء “سد النهضة” نهاية هذا العام، حيث سيتم الانتهاء منه في غضون 4-7 سنوات.ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية فقد اجتمعت إثيوبيا والسودان ومصر في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء، لمناقشة موضوع سد النهضة، وكان اجتماع تقني وقانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير.واتفقت الدول على أن يتم الملء خلال موسم الأمطار، من يوليو إلى أغسطس وسوف يستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة.ونوهت الوكالة بأن الدول الثلاث ستجتمع مرة أخرى في العاصمة واشنطن يومي 28 و29 يناير، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل حول السد وتشغيله.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية