يتحدث فيها رئيس “الشركة القابضة” ورئيس “النقابة العامة”..ندوة لـ”منتدى خالد محي الدين” بحزب التجمع تناقش ” مستقبل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر “

يعقد منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع في السادسة مساء يوم الأربعاء 29 يناير 2020، الندوة الثالثة عشرة من سلسلة ندواته تحت عنوان :” مستقبل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر “.ويتحدث فيها الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، و عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس الإتحادالعربي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة .

ويدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي .تنعقد الندوة في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .

والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة .